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Правительство направит на ратификацию в Раду шесть соглашений по налогообложению

Правительство направит на ратификацию в Раду шесть соглашений по налогообложению

Киев  •  УНН

 • 10707 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Правительство подаст в Верховную Раду шесть законопроектов о ратификации межправительственных соглашений в рамках международного сотрудничества в сфере налогообложения. Об этом заявила представитель КМУ в Верховной Раде Украины Ирина Верещук во время заседания Согласительного совета парламента, передает корреспондент УНН.

"Правительство нацелено на конструктивное и динамическое сотрудничество с Верховной Радой... Есть ряд законопроектов, которые Кабмин направит в Верховную Раду. Это шесть законопроектов о ратификации межправительственных соглашений в рамках международного сотрудничества в сфере налогообложения, в частности о ратификации соглашения между правительствами Украины и США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США о налоговых требованиях к иностранным счетам", - отметила Верещук.

По ее словам, правительство планирует внести законопроекты о ратификации протоколов о внесении изменений в Конвенции между Кабинетом министров Украины и правительствами Кипра, Великобритании, Малайзии, Турции, Швейцарским Федеральным Советом об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

Как уточнила нардеп, эти документы включаются в повестку дня сессии ВР без предварительного голосования депутатов в зале заседаний.

Она также напомнила о трех законопроектах о внесении изменений в действующее законодательство, которые правительство уже зарегистрировало в парламенте - их просили рассмотреть 10 сентября. Среди них - проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины, который направлен на внедрение новой абонентской модели управления государственным долгом путем создания долгового агентства. Кроме того, это законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс в связи с ратификацией соглашения с правительством США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США о налоговых требованиях к иностранным счетам.

Верещук уточнила, что изменения в Налоговый кодекс касаются, в частности, особенностей получения налоговой информации контролирующими органами от финансовых учреждений, а также наложения санкций за непредоставление ими указанных отчетов. Кроме того, она добавила, что парламенту предлагается законопроект о внесении изменений в некоторые законы по улучшению выполнения налоговых правил и применения положений закона США о налоговых требованиях к иностранным счетам, предусматривающий внесение изменений в закон о банках и банковской деятельности в части порядка раскрытия банковской тайны, а также закона о депозитарной системе Украины относительно порядка доступа к информации в системе депозитарного учета.

Напомним, Кабинет министров назначил своим представителем в Верховной Раде народного депутата Ирину Верещук.

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