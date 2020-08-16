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Председатель ЦИК заявил о давлении на него со стороны Офиса Президента - СМИ

Председатель ЦИК заявил о давлении на него со стороны Офиса Президента - СМИ

Киев  •  УНН

 • 18929 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко подтвердил информацию о давлении со стороны Офиса президента, которая ранее была распространена СМИ. Об этом говорится в публикации ZN.UA, сообщает УНН.

По его словам, ему, а также некоторым членам комиссии приходили "рекомендации" по поводу его увольнения по собственному желанию.

"В СМИ и раньше распространялась информация о том, что председатель Офиса президента Андрей Ермак недоволен моим пребыванием в должности председателя ЦИК. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что у меня не было личной встречи с ним.

Что касается распространенной информации о встрече в Офисе президента с членами ЦИК, то эта информация соответствует действительности частично.

Могу подтвердить, что от людей, приближенных к офису президента, мне поступала рекомендация о моем увольнении по собственному желанию и увольнении еще четырех членов Комиссии. С намеками на возможные негативные последствия в случае отказа. Возможно, я ошибаюсь и что-то неправильно понял. Но если в ближайшее время будут предприниматься попытки возбудить какие-то необоснованные уголовные производства, будут приниматься другие формы преследования или организовываться информационные кампании - тогда все станет на свои места.

Встреч на высшем уровне у меня не было.

Я не боюсь отставки. С одной стороны в ЦИК должно быть максимальное доверие, поскольку от доверия к органу в конечном итоге зависит и доверие к выборам. Поэтому если к моей работе или работе ЦИК есть серьезные претензии - на них нужно реагировать. С другой стороны, безосновательное увольнение всего состава или отдельных членов ЦИК, особенно - накануне выборов, даже увольнении по собственному желанию - это серьезная угроза для независимости органа, для имиджа нашего государства, для репутации власти. Надеюсь, это понимают все", - заявил Диденко.

Напомним, как сообщали СМИ, во время встречи глава ОПУ Ермак требовал, чтобы все пятеро написали заявления об отставке. Причина в том, что они "люди Богдана". В Офисе Президента эту информацию опровергли.

Напомним, ЦИК назначила на 25 октября выборы депутатов городских, сельских и поселковых голов и советов на основании соответствующих обращений Кабинета министров и Министерства развития общин и территорий.

При этом в Центризбиркоме считают, что после внесения Верховной Радой изменений в законодательство о выборах и административно-территориальное устройство, образовалась правовая неопределенность. Она не позволяет Комиссии объявить выборы в районные советы.

Также ЦИК пришла к выводу о невозможности проведения местных выборов в некоторых территориальных общинах Донецкой и Луганской областей на подконтрольной Украины территории вблизи линии соприкосновения.

Однако позже, в Центризбиркоме допустили, что первые местные выборы в 10 общинах Донецкой и 8 Луганской областей у линии соприкосновения все же могут пройти при соблюдении определенных условий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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