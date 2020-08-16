Голова ЦВК заявив про тиск на нього з боку Офісу Президента — ЗМІ

За його словами, йому, а також деяким членам комісії приходили “рекомендації” з приводу його звільнення за власним бажанням.

“У ЗМІ і раніше поширювалася інформація щодо того, що голова Офісу президента Андрій Єрмак незадоволений моїм перебуванням на посаді голови ЦВК. Не можу ні підтвердити, ні спростувати, тому що у мене не було особистої зустрічі із ним.

Що стосується поширеної інформації про зустріч в Офісі президента із членами ЦВК, то ця інформація відповідає дійсності частково.

Можу підтвердити, що від людей, наближених до офісу президента, мені надходила рекомендація щодо мого звільнення за власним бажанням та звільнення ще чотирьох членів Комісії. З натяками про можливі негативні наслідки у разі відмови. Можливо, я помиляюся і щось неправильно зрозумів. Але якщо найближчим часом будуть робитися спроби порушити якісь безпідставні кримінальні провадження, вживатимуться інші форми переслідування чи організовуватимуться інформаційні кампанії — тоді все стане на свої місця.

Зустрічей на найвищому рівні у мене не було.

Я не боюся відставки. З одного боку до ЦВК повинна бути максимальна довіра, оскільки від довіри до органу в кінцевому підсумку залежить і довіра до виборів. Тому якщо до моєї роботи чи роботи ЦВК є серйозні претензії — на них потрібно реагувати. З іншого боку, безпідставне звільнення всього складу або окремих членів ЦВК, особливо — напередодні виборів, навіть звільнення за власним бажанням — це серйозна загроза для незалежності органу, для іміджу нашої держави, для репутації влади. Сподіваюся, це розуміють усі”, — заявив Діденко.

Нагадаємо, як повідомляли ЗМІ, під час зустрічі глава ОПУ Єрмак вимагав, щоб всі п’ятеро написали заяви про відставку. Причина в тому, що вони “люди Богдана”. В Офісі Президента цю інформацію спростували.

Нагадаємо, ЦВК призначила на 25 жовтня вибори депутатів міських, сільських і селищних голів та рад на підставі відповідних звернень Кабінету міністрів і Міністерства розвитку громад і територій.

При цьому в Центрвиборчкомі вважають, що після внесення Верховною Радою змін до законодавства про вибори і адміністративно-територіальний устрій, утворилася правова невизначеність. Вона не дозволяє Комісії оголосити вибори до районних рад.

Також ЦВК дійшла висновку про неможливість проведення місцевих виборів в деяких територіальних громадах Донецької та Луганської областей на підконтрольній Україні території поблизу лінії зіткнення.

Однак пізніше, в Центрвиборчкомі допустили, що перші місцеві вибори в 10 громадах Донецької та 8 Луганської областей біля лінії зіткнення все ж можуть пройти при дотриманні певних умов.