Глава НАПК пожаловался Венедиктовой на закрытие дел о конфликте интересов

В НАПК отметили, что решение КСУ лишило агентство возможности составлять админпротоколы, связанные с конфликтом интересов. Однако статьи Кодекса Украины об административных нарушениях (КоАП), предусматривающие ответственность за такие нарушения, остаются в силе.

"Несмотря на это, отдельные суды начали закрывать дела о конфликте интересов на основании решения КСУ. В связи с этим, председатель НАПК Александр Новиков обратился к Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой и председателю Верховного Суда Валентине Данишевской", - говорится в сообщении.

Так, в письмах он просит донести указанную информацию к судьям и прокурорам.

"Протоколы, составленные с соблюдением требований ст.ст. 254-257 КоАП должностными лицами Национального агентства, уполномоченными на то приказом председателя Национального агентства/решением Национального агентства в соответствии с положениями ч.1 ст.13 Закона (Украины "О предотвращении коррупции"), являются надлежащими и допустимыми доказательствами (в судебных делах)", - отметил председатель НАК в письмах.

Отмечается, что в настоящее время суды осуществляют рассмотрение дел об административных правонарушениях по 130 протоколам НАК, составленными по таким статьям КУоАП: 172-4 (Нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности), 172-5 (нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков), 172-7 (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).

"Среди этих протоколов 16 составлены в отношении народных депутатов Украины, 11 - в отношении высокопоставленных чиновников (члена Центральной избирательной комиссии, заместителей министров, председателя и заместителя председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины)", - информирует НАПК.

Указано, что решением КСУ № 13-р/2020 не признавались неконституционными нормы Закона Украины "О предотвращении коррупции", нарушение которых является основанием для административной ответственности по указанным статьям.

"Несмотря на это, на сегодня НАПК зафиксировало сразу несколько случаев закрытия указанных дел даже без выяснения обстоятельств правонарушения", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал таковой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

После этого в Верховной Раде создали рабочую группу, которая должна была разработать три законопроекта для разрешения ситуации - возврат электронного декларирования, изменения в Уголовный кодекс и изменения в закон о КСУ - до 1 декабря. Однако, рабочая группа не завершила свою работу с началом декабря, как ожидалось, а продолжила ее, пока не предложит решение по одному из вопросов - относительно КСУ.

4 декабря Верховная Рада приняла законопроект, в частности, о возвращении уголовной ответственности за ложь в декларациях - в виде ограничения свободы.

Это первый из законопроектов, направленных на урегулирование конституционного кризиса в Украине после решения КСУ.