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Глава МИД ФРГ: мир на Донбассе требует большего, чем воля украинского правительства

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Украина проделала большую работу в направлении достижении мира на востоке страны, однако усилий лишь с одной стороны недостаточно. Об этом во время выступления на сессии Бундестага об итогах "нормандского" саммита заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, передаёт кореспондент УНН.

"Президент Зеленский, в первую очередь, своим мирным курсом придал новый импульс выполнению Минских соглашений. Это стало нам особенно ясно в ноябре, когда мы прибыли в Украину для подготовки почвы (для встречи "нормандской четверки" - ред.). Президент Зеленский отвел украинских солдат из трех зон разведения на востоке Украины. Он был там лично, чтобы воплотить это в жизнь", - заявил Маас.

Он напомнил, что в сентябре состоялся обмен удерживаемыми, также была достигнута договоренность по так называемой "формуле Штайнмайера".

"Но мир на Донбассе требует большего, чем просто воля украинского правительства. Именно поэтому в понедельник мы собрались в таком формате, чтобы договориться о дальнейших оперативных шагах и, самое главное, конкретных сроках их выполнения. Потому что в Минских соглашениях действительно достаточно договоренностей. Проблема заключалась в том, что в последние годы они не осуществлялись", - добавил министр.

Он проинформировал депутатов о договоренностях в Париже 9 декабря.

"Но всем, кого это касается, ясно, что поставлено на карту, и это выходит за рамки Восточной Украины и Украины. Мир в Украине также играет важную роль в отношениях Европы с Россией. Эти отношения улучшатся только в том случае, если Минские договоренности будут наконец выполнены и суверенитет Украины будет восстановлен", - подчеркнул Маас.

Напомним, встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции состоялась в Елисейском дворце 9 декабря. После встречи Офис Президента опубликовал итоговое решение саммита. Позже Офис Президента исправил текст выводов саммита в "нормандском формате". Представитель в ТКГ Алексей Резников позже прокомментировал такое исправление. 

Как сообщал УНН, еще до саммита советник Президента Владимира Зеленского заявил, что минские соглашения требуют уточнения.

По итогам переговоров в "нормандском формате" в Париже немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что "минские соглашения" не являются "окаменелыми", а с приходом на президентский пост в Украине Зеленского появилась возможность "движения" и "эластичности" для соглашений.

После саммита Резников заявил, что изменения к минским соглашениям Украина планирует подготовить перед следующей "нормандией". 

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