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Голова МЗС ФРН: мир на Донбасі вимагає більшого, ніж воля українського уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Україна провела велику роботу у напрямку досягнення миру на сході країни, проте зусиль лише з одного боку недостатньо. Про це під час виступу на сесії Бундестагу про підсумки "нормандського" саміту заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, передає кореспондент УНН.

"Президент Зеленський, передусім, своїм мирним курсом надав нового поштовху виконанню Мінських угод. Це стало нам особливо зрозуміло в листопаді, коли ми прибули в Україну для підготовки ґрунту (для зустрічі "нормандської четвірки" - ред.). Президент Зеленський відвів українських солдатів з трьох зон розведення на сході України. Він був там особисто, щоб втілити це в життя", - заявив Маас.

Він нагадав, що у вересні відбувся обмін утримуваними, також була досягнута домовленість щодо так званої "формули Штайнмайєра".

"Але мир на Донбасі вимагає більшого, ніж просто воля українського уряду. Саме тому в понеділок ми зібралися в такому форматі, щоб домовитися про подальші оперативні кроки і, найголовніше, конкретні терміни їхнього виконання. Тому що в Мінських угодах дійсно досить домовленостей. Проблема полягала в тому, що в останні роки вони не здійснювалися", - додав міністр.

Він поінформував депутатів про домовленості у Парижі 9 грудня.

"Але всім, кого це стосується, зрозуміло, що поставлено на карту, і це виходить за межі Східної України і України. Мир в Україні також відіграє важливу роль у відносинах Європи з Росією. Ці відносини покращаться лише в тому випадку, якщо Мінські домовленості будуть нарешті виконані і суверенітет України буде відновлений", - підкреслив Маас.

Нагадаємо, зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції відбулася в Єлисейському палаці 9 грудня. Після зустрічі Офіс Президента опублікував підсумкове рішення саміту. Пізніше Офіс Президента виправив текст висновків саміту в "нормандському форматі". Представник в ТКГ Олексій Резніков згодом прокоментував таке виправлення.

Як повідомляв УНН, ще до саміту радник Президента Володимира Зеленського заявив, що мінські угоди вимагають уточнення.

За підсумками переговорів у "нормандському форматі" в Парижі німецький канцлер Ангела Меркель заявила, що "мінські угоди" не є "скам'янілими", а з приходом на президентську посаду в Україні Зеленського з'явилася можливість "руху" і "еластичності" для угод.

Після саміту Резніков заявив, що зміни до мінських угод Україна планує підготувати перед наступною "нормандією".

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