Голова МЗС ФРН: мир на Донбасі вимагає більшого, ніж воля українського уряду

"Президент Зеленський, передусім, своїм мирним курсом надав нового поштовху виконанню Мінських угод. Це стало нам особливо зрозуміло в листопаді, коли ми прибули в Україну для підготовки ґрунту (для зустрічі "нормандської четвірки" - ред.). Президент Зеленський відвів українських солдатів з трьох зон розведення на сході України. Він був там особисто, щоб втілити це в життя", - заявив Маас.

Він нагадав, що у вересні відбувся обмін утримуваними, також була досягнута домовленість щодо так званої "формули Штайнмайєра".

"Але мир на Донбасі вимагає більшого, ніж просто воля українського уряду. Саме тому в понеділок ми зібралися в такому форматі, щоб домовитися про подальші оперативні кроки і, найголовніше, конкретні терміни їхнього виконання. Тому що в Мінських угодах дійсно досить домовленостей. Проблема полягала в тому, що в останні роки вони не здійснювалися", - додав міністр.

Він поінформував депутатів про домовленості у Парижі 9 грудня.

"Але всім, кого це стосується, зрозуміло, що поставлено на карту, і це виходить за межі Східної України і України. Мир в Україні також відіграє важливу роль у відносинах Європи з Росією. Ці відносини покращаться лише в тому випадку, якщо Мінські домовленості будуть нарешті виконані і суверенітет України буде відновлений", - підкреслив Маас.

Нагадаємо, зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції відбулася в Єлисейському палаці 9 грудня. Після зустрічі Офіс Президента опублікував підсумкове рішення саміту. Пізніше Офіс Президента виправив текст висновків саміту в "нормандському форматі". Представник в ТКГ Олексій Резніков згодом прокоментував таке виправлення.

Як повідомляв УНН, ще до саміту радник Президента Володимира Зеленського заявив, що мінські угоди вимагають уточнення.

За підсумками переговорів у "нормандському форматі" в Парижі німецький канцлер Ангела Меркель заявила, що "мінські угоди" не є "скам'янілими", а з приходом на президентську посаду в Україні Зеленського з'явилася можливість "руху" і "еластичності" для угод.

Після саміту Резніков заявив, що зміни до мінських угод Україна планує підготувати перед наступною "нормандією".