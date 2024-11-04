Главу суда из Полтавы уволили за махинации со взяткой в 10 тысяч долларов
Киев • УНН
Высший совет правосудия уволил председателя суда Полтавы за подстрекательство к даче взятки другому судье. Он получил 10 тысяч долларов якобы для передачи коллеге, но использовал средства по своему усмотрению.
Уволен с должности председатель одного из судов Полтавы, который подстрекал лицо к предоставлению неправомерной выгоды судьи другого суда Полтавы за удовлетворение иска по гражданскому делу. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
4 ноября Высший совет правосудия удовлетворил дисциплинарную жалобу руководителя САП и уволил главу одного из судов Полтавы.
Члены Дисциплинарной палаты решили внести представление об увольнении этого судьи, мотивируя решение тем, что его действия подрывают авторитет правосудия.
В прокуратуре напомнили, что ВАКС слушает дело этого судьи. В рамках следствия установлено, что судья подстрекал лицо к предоставлению неправомерной выгоды судье другого суда Полтавы за удовлетворение иска по гражданскому делу.
Судья создал впечатление и заверил, что судебное решение в свою пользу лицо может получить только за неправомерную выгоду в размере 10 тыс. долларов. Однако как выяснилось, указанные средства он и не пытался передать за решение вопроса, а распорядился ими по своему усмотрению
Также установлено, что судья внес заведомо ложные сведения в декларацию за 2020 год.
Напомним
Высший антикоррупционный суд признал виновной судью районного суда Днепропетровской области в получении неправомерной выгоды. Ей назначено 5 лет заключения с лишением права занимать должность судьи на 3 года.
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