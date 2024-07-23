Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборанта Николая Черкашина - руководителя так называемого "медиахолдинга днр". Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что на этой "должности" он сменил предателя Романа Беседина, который возглавлял оккупационный информресурс до июля 2023 года и получил заочное подозрение от следователей СБУ. С тех пор Черкашин управляет одним из ключевых рупоров кремля на временно захваченной части территории Донетчины.

В состав вражеского "медиахолдинга" входит 24 онлайн- и печатных издания, 9 телеканалов и 6 радиостанций. Все они по указанию коллаборанта публично оправдывают агрессивную войну против Украины и военные преступления рашистов, - говорится в сообщении.

Также подконтрольные Черкашину информресурсы активно "разгоняют" фейки об оперативной ситуации на передовой и прифронтовой территории Украины. Для этого коллаборационист задействовал десятки "военкоров", которых отбирал среди местных сторонников кремлевского режима.

Кроме того, Черкашин привлекает подчиненных пропагандистов на "подмогу" центральным телеканалам рф для подготовки заказных сюжетов, в частности с восточного фронта.

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По данным следствия, ранее Черкашин работал в различных медийных проектах региона. После захвата областного центра он поддержал подконтрольных кремлю террористов "днр". Впоследствии фигурант вошел в круг доверенных лиц гауляйтера Пушилина, который затем лично способствовал его назначению "гендиректором" оккупационного "медиахолдинга".

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Черкашину о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и/или его оккупационной администрацией).

Поскольку злоумышленник находится на временно захваченной части территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.