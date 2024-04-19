Главы МИД "Группы семи" осудили захват россиянами ЗАЭС: есть серьезные риски для ядерной безопасности

Министры иностранных дел стран "Группы семи" осуждают оккупацию россией Запорожской атомной электростанции в Украине и заявляют, что это создает серьезные риски для ядерной безопасности. Об этом говорится в совместном коммюнике после встречи министров от 19 апреля, передает УНН.

Мы осуждаем захват россией Запорожской атомной электростанции в Украине и ее дальнейший контроль и милитаризацию, что создает серьезные риски для ядерной безопасности и защищенности, а также имеет последствия для всего международного сообщества - говорится в коммюнике.

Также отмечается, что главы МИД "Группы семи" поддержат усилия Международного агентства по атомной энергии, направленные на уменьшение рисков для ядерной безопасности. В том числе путем постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ и сосредоточения внимания на обеспечении ядерной безопасности и защищенности на объекте.

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