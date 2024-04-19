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Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
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Главы МИД "Группы семи" осудили захват россиянами ЗАЭС: есть серьезные риски для ядерной безопасности
Зеленский оставил свою подпись на потолке Донецкой области, которую недавно покрасили "волонтеры"
Из-за атаки рф в Днепре уже 24 пострадавших - ОВА
Зеленский в Донецкой области посетил защитников Часового Яра
Еще 10 человек находятся в тяжелом состоянии после удара рф по Чернигову 17 апреля - ОВА
Дефицит электричества сохраняется, для промышленности снова возможны ограничения - Укрэнерго
За вознаграждение выдавала фальшивые документы об инвалидности: на Львовщине задержали на взятке врача
В Днепре завтра День траура по погибшим в результате удара рф
"Инвестиция в безопасное будущее": спикеры стран Балтии совместно призвали Конгресс США не медлить с помощью для Украины
Руководитель Комитета по вопросам этики НАОКВО будет защищать докторскую диссертацию в Словакии
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Главы МИД "Группы семи" осудили захват россиянами ЗАЭС: есть серьезные риски для ядерной безопасности
Министры иностранных дел стран "Группы семи" осудили захват россией Запорожской атомной электростанции в Украине, заявив, что это создает серьезные риски для ядерной безопасности, которые могут иметь последствия для всего международного сообщества.
Зеленский оставил свою подпись на потолке Донецкой области, которую недавно покрасили "волонтеры"
Президент Украины Владимир Зеленский оставил свой автограф на стеле на въезде в Донецкую область во время визита на встречу с украинскими защитниками. Ранее эту стелу "обновили" волонтеры, которые стерли с нее все памятные надписи украинских военных, которые расписывались здесь перед поездкой на передовую.
Из-за атаки рф в Днепре уже 24 пострадавших - ОВА
В Днепре в результате российского ракетного удара пострадали 24 человека, повреждены 5 многоэтажек, 2 частных дома, 3 школы, 7 офисных зданий, рынок, магазины, отель, заправка, почти 50 автомобилей, солнечная электростанция, а также 7 человек получили ранения.
Зеленский в Донецкой области посетил защитников Часового Яра
Президент Зеленский посетил командный пункт 41-й механизированной бригады, которая защищает Часов Яр в Донецкой области, пообщался с бойцами, вручил им награды и осмотрел оборонительные укрепления.
Еще 10 человек находятся в тяжелом состоянии после удара рф по Чернигову 17 апреля - ОВА
18 человек погибли и 79 получили ранения, в том числе 10 в тяжелом состоянии, в результате удара российской армии по Чернигову 17 апреля.
Дефицит электричества сохраняется, для промышленности снова возможны ограничения - Укрэнерго
Энергосистема Украины остается дефицитной, поскольку утром поступила экстренная помощь из Европы, а с 18:00 до 22:00 возможно ограничение потребления для предприятий и промышленности из-за повреждений, вызванных российскими ракетными ударами и ударами беспилотников по украинским электростанциям.
За вознаграждение выдавала фальшивые документы об инвалидности: на Львовщине задержали на взятке врача
Во Львовской области задержали медицинскую работницу, которая выдавала фальшивые справки об инвалидности военнообязанным за вознаграждение в размере 7 000 тыс. долларов, привлекая к этому врачей из разных медицинских учреждений.
В Днепре завтра День траура по погибшим в результате удара рф
Завтра, 20 апреля, в Днепре объявлен Днем траура в память о жертвах российского ракетного удара, в результате которого погибли 8 человек, в том числе 2 детей.
"Инвестиция в безопасное будущее": спикеры стран Балтии совместно призвали Конгресс США не медлить с помощью для Украины
Спикеры парламентов Латвии, Литвы и Эстонии призвали Конгресс США одобрить новый пакет военной помощи Украине, подчеркнув, что поддержка, предоставляемая Украине, является инвестицией в общее безопасное будущее и имеет решающее значение в это критическое время.
Руководитель Комитета по вопросам этики НАОКВО будет защищать докторскую диссертацию в Словакии
Руководитель Комитета по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО), доцент кафедры маркетинга СумГУ, кандидат технических наук Артем Артюхов написал докторскую диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук. Защита состоится 19 апреля в Экономическом университете Братиславы, где ученый работает с прошлого года.