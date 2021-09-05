Главы дипведомств G7 планируют пригласить на встречу по Афганистану РФ и КНР

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“Для обсуждения ситуации в Афганистане Группа семи на следующей неделе проведет переговоры на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. На них также должны присутствовать представители России, Китая и других (стран)”, — отметил он.

Детали

По словам Мотеги, консультации, на которые соберутся дипломаты более чем из 20 стран, будут организованы в онлайн-формате госсекретарем США Энтони Блинкеном. Глава МИД Японии добавил, что они могут пройти уже 8 сентября.

Установление власти “Талибана”

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны начали эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. США вывели свои силы к определенному крайний срок — 31 августа, после 20-летней военной миссии в стране.