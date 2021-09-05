Глави дипвідомств G7 планують запросити на зустріч щодо Афганістану РФ і КНР

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“Для обговорення ситуації в Афганістані Група семи наступного тижня проведе переговори на рівні керівників зовнішньополітичних відомств. На них також повинні бути присутні представники Росії, Китаю та інших (країн)”, — зазначив він.

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За словами Мотегі, консультації, на які зберуться дипломати більш ніж з 20 країн, будуть організовані в онлайн-форматі держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Глава МЗС Японії додав, що вони можуть пройти вже 8 вересня.

Встановлення влади “Талібану”

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом кількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що покидає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до визначеного крайного терміну — 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.