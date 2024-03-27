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Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - экспертЭксклюзив
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Глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины Игнатов подал в отставку
Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Роман Игнатов подал в отставку по собственному желанию. Члены комиссии судей удовлетворили его заявление.
Николаев враг атаковал предварительно двумя баллистическими ракетами, пострадавших уже восемь - мэр
Две, предварительно, баллистические ракеты ударили по Николаеву, ранив 8 человек и нанеся незначительные повреждения 4 жилым домам.
С 1 апреля гумпомощь в Украину можно будет завезти только благодаря онлайн-системе
31 марта завершается переходный период, во время которого в Украину можно было завозить гуманитарную помощь, используя бумажные декларации.
В Запорожье прогремел взрыв - СМИ
В Запорожье прогремел взрыв.
"Днепровская речная флотилия" рф будет уязвимой для украинских дронов - британская разведка
россия планирует создать "Днепровскую речную флотилию" и бригаду катеров для защиты водных путей и островов, отделяющих оккупированные россией территории от подконтрольного Украине Херсона, но она, вероятно, будет уязвимой для украинских беспилотников.
рф, предварительно, впервые ударила по Харькову управляемым боеприпасом крупного калибра: известно о 16 пострадавших
Российская армия впервые нанесла удар крупнокалиберной управляемой ракетой по Харькову, ранив 16 человек, в том числе 4 детей.
Польский министр назвал переговоры по зерну с Украиной сложными накануне ключевой встречи
Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что переговоры с Украиной по импорту продовольствия были сложными, но соглашение может быть заключено после встреч в среду и четверг, посвященных протестам фермеров против импорта украинского зерна.
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
Сергей Гайдай, политтехнолог, обвинил Даниила Гетманцева, председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в создании коррупционной схемы блокировки налоговых накладных, которая убивает экономику Украины и работает на врага во время войны.
Трем высокопоставленным чиновникам рф сообщили о подозрении: помогали переправлять морем российских военных и технику на фронт
Трем высокопоставленным российским чиновникам было сообщено о подозрении за содействие в перевозке морем российских военных и техники на фронт.
С 1 апреля в Украине вырастут компенсации для работодателей за трудоустройство зарегистрированных безработных
С 1 апреля 2024 года минимальная заработная плата в Украине вырастет до 8 000 гривен, что приведет к увеличению различных компенсационных выплат, связанных с трудоустройством, в соответствии с минимальной заработной платой.