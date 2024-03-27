Глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины Игнатов подал в отставку

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  52117 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

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Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
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Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

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Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
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Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  131575 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  124453 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  138368 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  125695 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143455 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134818 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

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Глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины Игнатов подал в отставку

Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Роман Игнатов подал в отставку по собственному желанию. Члены комиссии судей удовлетворили его заявление.

политика •   •  11745 просмотра
Глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины Игнатов подал в отставку

Николаев враг атаковал предварительно двумя баллистическими ракетами, пострадавших уже восемь - мэр

Две, предварительно, баллистические ракеты ударили по Николаеву, ранив 8 человек и нанеся незначительные повреждения 4 жилым домам.

Война •   •  12731 просмотра
Николаев враг атаковал предварительно двумя баллистическими ракетами, пострадавших уже восемь - мэр

С 1 апреля гумпомощь в Украину можно будет завезти только благодаря онлайн-системе

31 марта завершается переходный период, во время которого в Украину можно было завозить гуманитарную помощь, используя бумажные декларации.

Общество •   •  12734 просмотра
С 1 апреля гумпомощь в Украину можно будет завезти только благодаря онлайн-системе

В Запорожье прогремел взрыв - СМИ

В Запорожье прогремел взрыв.

Общество •   •  14604 просмотра
В Запорожье прогремел взрыв - СМИ

"Днепровская речная флотилия" рф будет уязвимой для украинских дронов - британская разведка

россия планирует создать "Днепровскую речную флотилию" и бригаду катеров для защиты водных путей и островов, отделяющих оккупированные россией территории от подконтрольного Украине Херсона, но она, вероятно, будет уязвимой для украинских беспилотников.

Война •   •  13578 просмотра
"Днепровская речная флотилия" рф будет уязвимой для украинских дронов - британская разведка

рф, предварительно, впервые ударила по Харькову управляемым боеприпасом крупного калибра: известно о 16 пострадавших

Российская армия впервые нанесла удар крупнокалиберной управляемой ракетой по Харькову, ранив 16 человек, в том числе 4 детей.

Война •   •  13802 просмотра
рф, предварительно, впервые ударила по Харькову управляемым боеприпасом крупного калибра: известно о 16 пострадавших

Польский министр назвал переговоры по зерну с Украиной сложными накануне ключевой встречи

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что переговоры с Украиной по импорту продовольствия были сложными, но соглашение может быть заключено после встреч в среду и четверг, посвященных протестам фермеров против импорта украинского зерна.

Экономика •   •  15680 просмотра
Польский министр назвал переговоры по зерну с Украиной сложными накануне ключевой встречи

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Сергей Гайдай, политтехнолог, обвинил Даниила Гетманцева, председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в создании коррупционной схемы блокировки налоговых накладных, которая убивает экономику Украины и работает на врага во время войны.

Экономика •   •  52117 просмотра
Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Трем высокопоставленным чиновникам рф сообщили о подозрении: помогали переправлять морем российских военных и технику на фронт

Трем высокопоставленным российским чиновникам было сообщено о подозрении за содействие в перевозке морем российских военных и техники на фронт.

Война •   •  14904 просмотра
Трем высокопоставленным чиновникам рф сообщили о подозрении: помогали переправлять морем российских военных и технику на фронт

С 1 апреля в Украине вырастут компенсации для работодателей за трудоустройство зарегистрированных безработных

С 1 апреля 2024 года минимальная заработная плата в Украине вырастет до 8 000 гривен, что приведет к увеличению различных компенсационных выплат, связанных с трудоустройством, в соответствии с минимальной заработной платой.

Общество •   •  14086 просмотра
С 1 апреля в Украине вырастут компенсации для работодателей за трудоустройство зарегистрированных безработных