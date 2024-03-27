Глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины Игнатов подал в отставку

Глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины Роман Игнатов подал в отставку. Комиссия удовлетворила его заявление. Об этом сообщили в пресс-службе ВККС Украины, передает УНН.

Председатель Комиссии Роман Игнатов подал в отставку. 27 марта 2024 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины удовлетворила заявление Председателя Комиссии Игнатова Романа Николаевича об увольнении его с должности члена ВККСУ по собственному желанию. - сообщили в ВККС.

Детали

В ведомстве добавили, что Роман Игнатов занимал должность члена Комиссии из числа судей решением Высшего совета правосудия с июня 2023 года. И менее чем через неделю после того, как он получил членство, его избрали Председателем ВККСУ. Это произошло 6 июня 2023 года.

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Дополнительно

Ранее УНН писал, что Коллегия судей Верховного Суда подозревают в возможном взяточничестве, которое позволило бывшему народному депутату, обвиняемому в государственной измене, сбежать. Этот инцидент подчеркивает необходимость более надежной системы проверки судей Верховного Суда в Украине. Начальник юридического отдела ОО "Центр противодействия коррупции" Елена Щербань в комментарии УНН заявила, что судьи Верховного суда Украины должны пройти квалификационное оценивание, в рамках которого будет проверяться публичная информация о них.