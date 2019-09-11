Глава МИД Канады позвонила Пристайко поздравить с назначением

Как отметили в МИД, в ходе телефонного разговора Пристайко поблагодарил за последовательную позицию Канады в противодействии российской агрессии против Украины и выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества.

Стороны договорились о проведении двусторонней встречи в ближайшей перспективе.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский представил коллективу Министерства иностранных дел нового руководителя ведомства - Вадима Пристайко.