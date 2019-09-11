Глава МИД Канады позвонила Пристайко поздравить с назначением
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд поздравила Вадима Пристайко с назначением на должность министра иностранных дел Украины. Об этом шла речь в телефонном разговоре глав дипломатических ведомств, которая состоялась 10 сентября, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД Украины.
Как отметили в МИД, в ходе телефонного разговора Пристайко поблагодарил за последовательную позицию Канады в противодействии российской агрессии против Украины и выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества.
Стороны договорились о проведении двусторонней встречи в ближайшей перспективе.
Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский представил коллективу Министерства иностранных дел нового руководителя ведомства - Вадима Пристайко.