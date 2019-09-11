Глава МЗС Канади зателефонувала Пристайку привітати з призначенням
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд привітала Вадима Пристайка з призначенням на посаду міністра закордонних справ України. Про це йшлося у телефонній розмові глав дипломатичних відомств, яка відбулась 10 вересня, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби МЗС України.
Як зазначили в МЗС, під час телефонної розмови Пристайко подякував за послідовну позицію Канади у протидії російській агресії проти України та висловив сподівання на продовження плідної співпраці.
Сторони домовилися про проведення двосторонньої зустрічі у найближчій перспективі.
Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський представив колективу Міністерства закордонних справ нового очільника відомства – Вадима Пристайка.