Глава Минфина обсудил с послом Австрии привлечение инвестиций на восстановление и отстройку Украины

Представители Министерства финансов Сергей Марченко провел встречу с послом Австрийской Республики в Украине Арадом Бенкьо. Стороны обратили внимание на ряд важных тем, среди которых: грантовая поддержка на обеспечение социальных и гуманитарных расходов и привлечение инвестиций с целью увеличить эффективность восстановления Украины.

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Детали

Министр финансов Украины Сергей Марченко обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрийской Республики в Украине Арадом Бенкьо привлечение австрийских инвестиций в Украину.

Речь шла о том, что с начала полномасштабной войны количество австрийских бизнесов в Украине сократилось. Но правительство Украины имеет целью введение необходимых механизмов поддержки для привлечения и стимулирования иностранных инвестиций.

Отмечается, что австрийское правительство активно поддерживает инициативы по восстановлению и восстановлению в Украине, - в прошлом году страна направила 10 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, кроме того, Австрия предоставила около 275 тонн энергетического оборудования для восстановительных работ на объектах энергетической сферы Украины.

К инициативе ЕБРР по усилению эффективности в восстановлении Украины, в июне 2023 года присоединился Австрийский банк развития (Oesterreichische Entwicklungsbank AG, OeEB).

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Сергей Марченко поблагодарил Правительство и народ Австрии за всестороннюю помощь Украине.

С февраля 2022 года Австрия направила Украине 10 млн евро США грантовой бюджетной поддержки на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных расходов госбюджета.

Сделаны взносы в размере 32 млн долл. США в Целевой фонд поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF) Всемирного банка.

Около 31 млн долл. США внесены в специальную программу Всемирного банка по восстановлению Украины и реагированию на кризис (Special Program for Ukraine's Recovery and Crisis Response - SPUR).

Также в министерстве напоминают, что в 2024-2027 начато инструмент Ukraine Facility годы общим объемом 50 млрд евро, а также введение пакета санкций ЕС против России.

Арад Бенкьо отметил, что позиция Австрии по поддержке Украины неизменна, Австрия будет оставаться надежным партнером.

Напомним,

По данным Министерства экономики, частный сектор Украины нуждается в $5,8 млрд инвестиций в 2024 году для восстановления промышленности и торговли, поврежденных войной.

США передадут Украине полмиллиона долларов от замороженных российских активов через Эстонию. Об этом заявила заместитель генпрокурора США Монако.

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