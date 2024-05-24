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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава МИД Молдовы: россия использует нас для тестирования своих новых технологий влияния и вмешательства

Глава МИД Молдовы: россия использует нас для тестирования своих новых технологий влияния и вмешательства

Киев  •  УНН

24 мая 2024, 10:38  •  5410 просмотра

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По словам министра иностранных дел Молдовы Михая Попшиу, Молдова стала мишенью для россии, чтобы испытать свои новые технологии влияния и вмешательства, которые затем могут быть применены в других странах.

Министр иностранных дел Михай Попшой считает, что россия использует Молдову "для тестирования своих новых технологий влияния и вмешательства", чтобы потом применить их в других странах. Он призвал международных партнеров помочь Молдове. Об этом министр рассказал в интервью Digi24, пишет УНН.

Детали

По его мнению, Молдова стала мишенью рф в гибридной войне, в частности, из-за того, что государство граничит с Украиной.

Другое объяснение - интересы России и готовность различных акторов в Молдове предать национальные интересы и граждан ради продвижения иностранной повестки. Кроме того, уязвимость, подверженность Молдовы этой угрозе, учитывая нашу уязвимость в сфере борьбы с дезинформацией и киберпространством. Наши институты все еще уязвимы, в частности с точки зрения коррупции,

- рассказал Попшой.

По его словам, все эти факторы делают Молдову уязвимыми, и россия использует ее как чтобы испытать свои новые "технологии влияния и вмешательства", а затем, если они окажутся эффективными, применить их в других местах.

Поэтому глава молдавской дипломатии на этом фоне призвал международных партнеров помочь Молдове дать "соответствующий „отпор".

Напомним

Молдова стала первой страной, которая подписала соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны с Европейским союзом, что должно укрепить ее обороноспособность и позволит объединить усилия для решения общих проблем безопасности.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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