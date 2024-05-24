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Глава МЗС Молдови: росія використовує нас для тестування своїх нових технологій впливу та втручання

Глава МЗС Молдови: росія використовує нас для тестування своїх нових технологій впливу та втручання

Київ • УНН

 • 15639 перегляди

За словами міністра закордонних справ Молдови Міхая Попшиу, Молдова стала мішенню для росії, щоб випробувати свої нові технології впливу і втручання, які потім можуть бути застосовані в інших країнах.

Міністр закордонних справ Міхай Попшой вважає, що росія використовує Молдову "для тестування своїх нових технологій впливу та втручання", щоб потім застосувати їх в інших країнах. Він закликав міжнародних партнерів допомогти Молдові. Про це міністр розповів в інтерв’ю Digi24, пише УНН.

Деталі

На його думку, Молдова стала мішенню рф у гібридній війні, зокрема, через те, що держава межує з Україною.

Інше пояснення - інтереси росії та готовність різних акторів у Молдові зрадити національні інтереси та громадян заради просування іноземної повістки. Крім того, вразливість, схильність Молдови до цієї загрози, враховуючи нашу вразливість у сфері боротьби з дезінформацією та кіберпростором. Наші інститути все ще вразливі, зокрема з погляду корупції,

- розповів Попшой.

За його словами, всі ці фактори роблять Молдову уразливими, і росія використовує її як щоб випробувати свої нові "технології впливу та втручання", а потім, якщо вони виявляться ефективними, застосувати їх в інших місцях.

Тож глава молдовської дипломатії на цьому тлі закликав міжнародних партнерів допомогти Молдові дати "відповідну "відсіч".

Нагадаємо

Молдова стала першою країною, яка підписала угоду про партнерство в галузі безпеки й оборони з Європейським союзом, що має зміцнити її обороноздатність і дозволить об'єднати зусилля для розв'язання спільних проблем безпеки.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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