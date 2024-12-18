Глава МИД Австралии прибыла в Киев

Глава МИД Австралии Пенни Вонг прибыла в Киев для переговоров, сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в X в среду, пишет УНН.

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«Я был рад приветствовать министра иностранных дел (Австралии) Пенни Вонг в Киеве сегодня утром», - написал Мирошниченко.

По словам посла, «это будет насыщенный день встреч и дискуссий».

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