Глава МИД Австралии прибыла в Киев
Киев • УНН
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко сообщил о приезде министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг в Киев. Высокопоставленного чиновника ждет насыщенный день встреч и дискуссий.
Глава МИД Австралии Пенни Вонг прибыла в Киев для переговоров, сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в X в среду, пишет УНН.
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«Я был рад приветствовать министра иностранных дел (Австралии) Пенни Вонг в Киеве сегодня утром», - написал Мирошниченко.
По словам посла, «это будет насыщенный день встреч и дискуссий».
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