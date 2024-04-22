Глава израильской военной разведки подал в отставку из-за провалов в связи с атакой на Израиль 7 октября

Глава израильской военной разведки Аарон Халива, который в прошлом году взял на себя ответственность за неудачи, которые позволили ХАМАС совершить атаку на Израиль 7 октября, подал в отставку, со ссылкой на заявление военных в понедельник сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Генерал-майор Аарон Халива был одним из многих высокопоставленных израильских командиров, которые заявили, что им не удалось предвидеть и предотвратить одну из самых разрушительных атак в истории Израиля.

Руководитель израильской разведки взял на себя ответственность, что не смог предупредить о нападении ХАМАСа 7 октября

"Разведывательное подразделение под моим командованием не справилось с возложенной на нас задачей. С тех пор я ношу этот черный день с собой", - сказал он в заявлении об отставке, опубликованном военными.

Глава вооруженных сил генерал-лейтенант Герци Халеви и глава внутренней разведки Шин Бет Ронен Бар взяли на себя ответственность после атаки, но остались на своих должностях, пока война в Газе продолжается, отмечает издание.

"Напротив, премьер-министр Биньямин Нетаньяху до сих пор не взял на себя ответственности, хотя опросы показывают, что большинство израильтян обвиняют его в том, что он не сделал достаточно для предотвращения нападения или защиты от него", - пишет издание.

Дополнение

Во время атаки 7 октября тысячи боевиков ХАМАС и других группировок прорвались через высокотехнологичные барьеры безопасности вокруг сектора Газа, застав израильские силы врасплох и вторгшись в общины вокруг анклава.

В результате атаки были убиты около 1200 израильтян и иностранцев, большинство из которых были гражданскими лицами, а около 250 человек были взяты в плен в секторе Газа, где 133 человека остаются заложниками, указывает издание.