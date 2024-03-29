Гибель помощника Залужного: ГБР завершило расследование в отношении офицера, который подарил Частякову боевые гранаты

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении офицера из Аппарата помощников Главнокомандующего ВС Украины, который подарил гранаты погибшему коллеге Геннадию Частякову. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Детали

В ГБР рассказали, что военный, которому на первоочередной стадии досудебного расследования сообщалось о подозрении в незаконном сбыте боевых припасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины), в тот день передал погибшему "подарок" с гранатами в честь дня рождения.

При этом он не предупредил коллегу о подлинности гранат и не убедился, что он и другие присутствующие в рабочем кабинете поняли, что он дарит именно взрывные устройства - подчеркнули в Государственном бюро расследований.

Как следствие, во время распаковки "подарка" дома одна из гранат взорвалась в руках Частякова, который был уверен, что это сувенирные рюмки. От полученных ранений он погиб на месте, а его несовершеннолетний сын получил тяжелые телесные повреждения.

В ГБР рассматривают 4 версии гибели помощника Залужного. Основной называют - несчастный случай

Фигуранту сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения. Он подозревается в похищении, присвоении и сбыте боеприпасов, убийстве по неосторожности и нанесении тяжкого телесного повреждения по неосторожности (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 119, ст. 128 УК Украины). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет - рассказали в ГБР.

Отмечается, что дело передадут в суд, когда с материалами досудебного расследования ознакомится сторона защиты и потерпевшие.

Напомним

6 ноября в селе Чайки Киевской области в результате подрыва гранаты погиб военнослужащий и помощник Залужного Геннадий Частяков. Отмечалось, что это, вероятно, несчастный случай.

Сообщалось, что ему подарили на день рождения боевые гранаты, одна из которых сдетонировала при неосторожном обращении.

Гибель помощника Залужного: ГБР сообщило о подозрении офицеру из Аппарата Главнокомандующего ВСУ, который подарил гранаты Частякову