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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гибель помощника Залужного: дело офицера, подарившего Частякову гранаты, передали в суд

Гибель помощника Залужного: дело офицера, подарившего Частякову гранаты, передали в суд

Киев  •  УНН

18 апреля 2024, 08:43  •  5994 просмотра

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Помощник Залужного Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты, которую ему подарил на день рождения офицер из Администрации Главнокомандующего, не предупредив о ее подлинности.

Офицер из Аппарата Главнокомандующего ВСУ, который подарил гранаты помощнику экс-главнокомандующего ВСУ Валерию Залужному, предстанет перед судом.  ГБР передало в суд соответствующее производство.  Об этом пишет УНН со ссылкой на бюро. 

Как стало известно УНН из собственных источников в правоохранительных органах, к гибели помощника Залужного, вероятно, привел неудачный подарок полковника Тимченко.

Работники ГБР передали в суд производство в отношении офицера из Аппарата помощников Главнокомандующего ВС Украины, который подарил гранаты погибшему коллеге Геннадию Частякову. Следователи Бюро завершили досудебное расследование 29 марта 2024 года, после чего стороны защиты и потерпевших имели возможность ознакомиться с материалами дела

- говорится в сообщении ГБР.

Как сообщается, военный, которому на первоочередной стадии досудебного расследования сообщалось о подозрении в незаконном сбыте боевых припасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины), в тот трагический день передал погибшему взрывной "подарок" с гранатами в честь дня рождения.

При этом он не предупредил коллегу о подлинности гранат и не убедился, что он и другие присутствующие в рабочем кабинете поняли, что он дарит именно взрывные устройства.

Как следствие, во время распаковки "подарка" дома одна из гранат взорвалась в руках Частякова, который был уверен, что это сувенирные рюмки. От полученных ранений он погиб на месте, а его несовершеннолетний сын получил тяжелые телесные повреждения.

Фигурант обвиняется в присвоении и сбыте боеприпасов, убийстве по неосторожности и нанесении тяжкого телесного повреждения по неосторожности (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 119, ст. 128 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание по совокупности уголовных правонарушений в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Напомним

6 ноября в селе Чайки Киевской области в результате подрыва гранаты погиб военнослужащий и помощник Залужного Геннадий Частяков. Отмечалось, что это, вероятно, несчастный случай.

Сообщалось, что ему подарили на день рождения боевые гранаты, одна из которых сдетонировала при неосторожном обращении.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
valerii-zaluzhnyiВалерий Залужный
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