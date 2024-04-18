Гибель помощника Залужного: дело офицера, подарившего Частякову гранаты, передали в суд

Офицер из Аппарата Главнокомандующего ВСУ, который подарил гранаты помощнику экс-главнокомандующего ВСУ Валерию Залужному, предстанет перед судом. ГБР передало в суд соответствующее производство. Об этом пишет УНН со ссылкой на бюро.

Как стало известно УНН из собственных источников в правоохранительных органах, к гибели помощника Залужного, вероятно, привел неудачный подарок полковника Тимченко.

Работники ГБР передали в суд производство в отношении офицера из Аппарата помощников Главнокомандующего ВС Украины, который подарил гранаты погибшему коллеге Геннадию Частякову. Следователи Бюро завершили досудебное расследование 29 марта 2024 года, после чего стороны защиты и потерпевших имели возможность ознакомиться с материалами дела - говорится в сообщении ГБР.

Как сообщается, военный, которому на первоочередной стадии досудебного расследования сообщалось о подозрении в незаконном сбыте боевых припасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины), в тот трагический день передал погибшему взрывной "подарок" с гранатами в честь дня рождения.

При этом он не предупредил коллегу о подлинности гранат и не убедился, что он и другие присутствующие в рабочем кабинете поняли, что он дарит именно взрывные устройства.

Как следствие, во время распаковки "подарка" дома одна из гранат взорвалась в руках Частякова, который был уверен, что это сувенирные рюмки. От полученных ранений он погиб на месте, а его несовершеннолетний сын получил тяжелые телесные повреждения.

Фигурант обвиняется в присвоении и сбыте боеприпасов, убийстве по неосторожности и нанесении тяжкого телесного повреждения по неосторожности (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 119, ст. 128 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание по совокупности уголовных правонарушений в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Напомним

6 ноября в селе Чайки Киевской области в результате подрыва гранаты погиб военнослужащий и помощник Залужного Геннадий Частяков. Отмечалось, что это, вероятно, несчастный случай.

Сообщалось, что ему подарили на день рождения боевые гранаты, одна из которых сдетонировала при неосторожном обращении.