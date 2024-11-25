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Гетманцев давил на налоговую чтобы в нарушение закона начислить НДС на банковские услуги "Конкорда" - соучредителя банка

Гетманцев давил на налоговую чтобы в нарушение закона начислить НДС на банковские услуги "Конкорда" - соучредителя банка

Киев  •  УНН

 • 1296 просмотра

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Глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев пытался заставить налоговиков начислить НДС на банковские услуги «Конкорда». Налоговая попыталась начислить 400 млн грн штрафа за услуги, которые по закону освобождены от НДС.

Председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пытался заставить налоговиков начислить НДС на банковские услуги "Конкорда", которые по законодательству не подлежат налогообложению.  Об этом говорится в видео, которое опубликовала Елена Соседка, пишет УНН.

"После начала ликвидации банка в дело вмешался глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Он требовал от налоговой службы наложить на "Конкорд" надуманные штрафы: сначала на 400 миллионов, а впоследствии на 10 миллиардов гривен. Гетманцев определял, какие суммы штрафов начислять "Конкорду" еще до завершения налоговой проверки. Налоговики выполнили его указание и попытались начислить банку 400 миллионов гривен штрафа. Они решили обложить налогом банковские услуги, которые по законодательству освобождены от НДС. Поэтому это нарушение закона", - говорится в видео, опубликованном на странице Елены Соседки в Facebook.

В то же время с таким незаконным актом налоговой проверки не согласился даже ликвидатор банка, назначенный Фондом гарантирования вкладов, документ обжаловали. Поэтому была назначена дополнительная проверка, которая, по данным Елены и Юлии Соседок до сих пор продолжается, хотя в соответствии с законодательством, она должна была уже завершиться.

Однако, по их словам, Гетманцев делает все, чтобы затянуть проверку и "найти хотя бы какие-то основания для начисления огромных штрафов". 

По мнению Елены и Юлии Соседок, Гетманце имеет личную неприязнь к ним, а потому пытается уничтожить дело их жизни. Они в частности напомнили, что депутат публично их оскорбил, назвав "не украинками".

"Его действия создают опасный прецедент для банковского сектора Украины. Это осознает даже ликвидатор "Конкорда", назначенный Фондом гарантирования вкладов. Он готов требовать в судах, чтобы процедура ликвидации банка происходила в соответствии с законодательством. Завтра любое другое финансовое учреждение может оказаться в такой же ситуации. Это подрывает доверие к регуляторам и угрожает стабильности экономики страны. Хотя "Конкорд" невозможно вернуть на рынок, его история - это урок и предупреждение для всей финансовой системы Украины", - предостерегли Елена и Юлия Соседки в видео.

Напомним

Гетманцев назвал "не украинцами" акционеров банка "Конкорд", который находится в процессе ликвидации, и давал указания их преследовать во время заседания комитета.

Добавим 

Соучредитель банка "Конкорд" Елена Соседка заявила, что готова публично рассказать, как глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР Даниил Гетманцев уничтожил ее банк, и призвала Президента Украины Владимира Зеленского защитить украинский бизнес от произвола Гетманцева.

Она также предложила Гетманцеву пригласить ее на заседание парламентского комитета и лично спросить обо всем, что его интересует. 

Кроме того, Соседка заявила, что готова публично рассказать о том, как Гетманцев уничтожил банк "Конкорд", на заседании Совета по вопросам поддержки бизнеса при Президенте. Она просит членов совета Вячеслава Климова, Артема Бородатюка, Олега Гороховского, Константина Ефименко, Тараса Кицмея, Александра Конотопского и Дмитрия Олейника, а также Юлию Свириденко пригласить ее на заседание.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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