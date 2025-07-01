Германия больше не будет принимать апелляции на отказ в выдаче визы

С 1 июля вступило в силу решение правительства ФРГ отменить процедуру апелляции на отказ в выдаче немецкой визы. Об этом сообщает DW со ссылкой на сайт МИД Германии, пишет УНН.

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В МИД пояснили, что апелляции отменяются во всем мире, чтобы освободить дополнительные мощности для обработки большего количества визовых заявлений и сократить время ожидания решения по визам.

Теперь у заявителей, получивших отказ в визе, остаются два варианта: либо подать новое заявление на получение визы, либо обжаловать решение посольства в административном суде Берлина. Новое правило будет действовать в дипломатических представительствах Германии по всему миру.

По данным МИД Германии, в 2024 году посольства ФРГ обработали около 2 миллионов заявок на получение немецких виз, из них 485 тысяч – заявки на национальные визы для длительного пребывания в Германии. Это на 7% больше, чем в 2023 году, и на 26% больше, чем в 2019 году – до пандемии коронавируса.

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