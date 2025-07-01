Німеччина більше не прийматиме апеляції на відмову у візі
Київ • УНН
З 1 липня Німеччина скасовує процедуру апеляції на відмову у видачі візи по всьому світу. Заявники тепер можуть подати нову заяву або оскаржити рішення в адміністративному суді Берліна.
З 1 липня набуло чинності рішення уряду ФРН скасувати процедуру апеляції на відмову у видачі німецької візи. Про це повідомляє DW з посиланням на сайт МЗС Німеччини, пише УНН.
Деталі
У МЗС пояснили, що апеляції скасовуються у всьому світі, щоб звільнити додаткові потужності для обробки більшої кількості візових заяв та скоротити час очікування рішення щодо віз.
Тепер у заявників, які отримали відмову у візі, залишаються два варіанти: або подати нову заяву на отримання візи, або оскаржити рішення посольства в адміністративному суді Берліна. Нове правило діятиме у дипломатичних представництвах Німеччини у всьому світі.
За даними МЗС Німеччини, 2024 року посольства ФРН опрацювали близько 2 мільйонів заявок на отримання німецьких віз, з них 485 тисяч – заявки на національні візи для тривалого перебування в Німеччині. Це на 7% більше, ніж у 2023 році, і на 26% більше, ніж у 2019 році – до пандемії коронавірусу.
Українці за кордоном отримали доступ до нової системи нотаріальних послуг МЗС01.07.25, 14:10 • 613 переглядiв