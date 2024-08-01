Герб на "Родине-Матери" приварили без согласования с Институтом Патона: чем это грозит

Установление украинского герба на щите монумента "Родина-Мать" в Киеве не согласовали со специалистами Института электросварки им. Патона. Об этом в интервью LIGA.net сказал директор Института Игорь Кривцун, пишет УНН.

Детали

"Трезубец приварили, но к нам никто не обращался. А проблема в том, что там, где они варили, - там ветер, там нет защиты, и все эти швы под угрозой - они уже желтые, хотя это и нержавеющая сталь", - рассказал директор.

Сварочные работы, как сообщается, следовало выполнять по технологии, разработанной специалистами Института, "теперь есть угроза, что сварные швы могут быть повреждены коррозией".

По словам Кривцуна, согласование от Института пытались получить уже после сварочных работ. Но Институт электросварки своего заключения не дал. "Я говорю - нет, ребята, вы работали, вы и отвечайте. А недавно мы обследовали монумент дронами и увидели, что там уже есть коррозия", - отметил директор.

Напомним

Демонтировать советский герб с монумента "Родина-мать" начали еще в конце прошлого июля. А 6 августа прошлого года на месте советского герба появился трезубец.