Генштаб о ситуации на фронте: 112 боевых столкновений, враг применил 1292 дрона-камикадзе

Всего с начала этих суток на фронте произошло 112 боевых столкновений. Оккупанты задействовали 1292 дрона-камикадзе и совершили 4140 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 46 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 63 управляемых авиационных бомбы. Кроме этого, задействовали 1292 дрона-камикадзе и совершили 4140 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отражали 11 штурмовых действий оккупантов, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Зеленого, Стройовки и в сторону Кудиевки, до сих пор продолжается три боестолкновения

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенного пункта Синьковка и Загрызово. Украинские защитники остановили две вражеские атаки.

На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новый Мир, Надежда, Карповка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и в сторону Серебрянки, три боестолкновения продолжаются.

Три вражеских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районе Григоровки и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении враг трижды штурмовал наши позиции в районах Орехово-Васильевки и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении шесть раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Нелиповки, Торецка, Русиного Яра и Александро-Калинового. Силы обороны остановили пять вражеских атак, продолжается бой.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 36 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Полтавка, Новоекономическое, Миролюбовка, Лысовка, Новоукраинка, Зверово, Котлино, Удачное, Муравка и Алексеевка. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения. Вражеская авиация ударила по Доброполью.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 207 оккупантов, из них 129 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили танк, три автомобиля, 11 мотоциклов, 32 БпЛА, миномет и антенну управления БпЛА; повреждены танк, миномет, четыре орудия, три укрытия для личного состава и пункт управления БпЛА оккупантов.

На Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Поддубное, Мирное, Вольное Поле и Зеленое Поле. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На остальных направлениях особых изменений не произошло, резюмировали в Генштабе.

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