Генштаб о ситуации на фронте: 112 боевых столкновений, враг применил 1292 дрона-камикадзе

$41.820.01
48.800.09
ukenru
В ВР объяснили, что будет с Министерством единства
18:08 • 7532 просмотра
В ВР объяснили, что будет с Министерством единства
17:34 • 18440 просмотра
Галущенко – министр юстиции, Гринчук – министр энергетики, Улютин – министр соцполитики: в "Слуге народа" назвали кандидатов на должности в правительстве
17:16 • 21833 просмотра
Шмыгаль станет министром обороны, а Сметанин возглавит "Укроборонпром" - Зеленский
Эксклюзив
14:51 • 30533 просмотра
"Это неадекватно": украинцы возмущены государственным финансированием депутата Кузьминых, подозреваемого во взяточничестве
16 июля, 13:16 • 94332 просмотра
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются
16 июля, 12:12 • 54051 просмотра
Рада уволила Шмыгаля с поста премьер-министра
Эксклюзив
16 июля, 09:44 • 69973 просмотра
В Николаеве мужчину избили сотрудники ТЦК: ГБР открыло производство
16 июля, 09:05 • 88171 просмотра
Встреча стран-владельцев Patriot для координации помощи Украине ожидается на следующей неделе - СМИ
Эксклюзив
16 июля, 07:08 • 90401 просмотра
Перестановки в Кабмине: сегодня состоится заседание фракции, Свириденко представит кандидатов в министры
16 июля, 03:38 • 95441 просмотра
Трамп заявил, что первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
61%
745мм
Популярные новости
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса16 июля, 09:55 • 109857 просмотра
Трибуну в Раде заблокировали: Гончаренко потолкался с Гетманцевым16 июля, 09:58 • 7470 просмотра
Завершение российско-украинской войны: Китай назвал "единственный жизнеспособный вариант"16 июля, 10:55 • 73297 просмотра
День хот-дога: подборка самых вкусных идей для приготовления16 июля, 11:57 • 87570 просмотра
САП открыла производство в отношении Стефанишиной: что известно15:39 • 5334 просмотра
публикации
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются16 июля, 13:16 • 94339 просмотра
День хот-дога: подборка самых вкусных идей для приготовления16 июля, 11:57 • 87976 просмотра
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской15 июля, 19:40 • 242801 просмотра
Defence City на финишной прямой к голосованию: кто станет резидентом новой модели поддержки оборонно-промышленного комплекса?15 июля, 18:14 • 159578 просмотра
Более пяти месяцев без решения: маркетинговые договоры до сих пор под запретом, а рынок ждет четких правил15 июля, 16:31 • 161581 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Литва
Польша
Харьков
Словакия
Реклама
УНН Lite
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса16 июля, 09:55 • 110187 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме16 июля, 07:38 • 136097 просмотра
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию15 июля, 14:33 • 81014 просмотра
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца15 июля, 13:05 • 96298 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter15 июля, 08:20 • 122724 просмотра
Актуальное
Хранитель
Facebook
MIM-104 Patriot
Бронетранспортер M113
Серия Airbus A320

Генштаб о ситуации на фронте: 112 боевых столкновений, враг применил 1292 дрона-камикадзе

Киев • УНН

 • 208 просмотра

За сутки на фронте произошло 112 боевых столкновений. Оккупанты применили 1292 дрона-камикадзе и совершили 4140 обстрелов позиций украинских войск. На Покровском направлении обезврежено 207 оккупантов.

Генштаб о ситуации на фронте: 112 боевых столкновений, враг применил 1292 дрона-камикадзе

Всего с начала этих суток на фронте произошло 112 боевых столкновений. Оккупанты задействовали 1292 дрона-камикадзе и совершили 4140 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 46 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 63 управляемых авиационных бомбы. Кроме этого, задействовали 1292 дрона-камикадзе и совершили 4140 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отражали 11 штурмовых действий оккупантов, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Зеленого, Стройовки и в сторону Кудиевки, до сих пор продолжается три боестолкновения

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенного пункта Синьковка и Загрызово. Украинские защитники остановили две вражеские атаки.

На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новый Мир, Надежда, Карповка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и в сторону Серебрянки, три боестолкновения продолжаются.

Три вражеских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районе Григоровки и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении враг трижды штурмовал наши позиции в районах Орехово-Васильевки и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении шесть раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Нелиповки, Торецка, Русиного Яра и Александро-Калинового. Силы обороны остановили пять вражеских атак, продолжается бой.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 36 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Полтавка, Новоекономическое, Миролюбовка, Лысовка, Новоукраинка, Зверово, Котлино, Удачное, Муравка и Алексеевка. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения. Вражеская авиация ударила по Доброполью.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 207 оккупантов, из них 129 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили танк, три автомобиля, 11 мотоциклов, 32 БпЛА, миномет и антенну управления БпЛА; повреждены танк, миномет, четыре орудия, три укрытия для личного состава и пункт управления БпЛА оккупантов.

На Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Поддубное, Мирное, Вольное Поле и Зеленое Поле. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На остальных направлениях особых изменений не произошло, резюмировали в Генштабе.

Минус 1170 оккупантов – в Генштабе ВСУ назвали потери противника за сутки16.07.25, 07:53 • 3178 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9