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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: было 158 боестолкновений, где оккупанты атаковали наиболее интенсивно

Генштаб: было 158 боестолкновений, где оккупанты атаковали наиболее интенсивно

Киев  •  УНН

 • 1592 просмотра

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На разных направлениях произошло 158 боестолкновений, больше всего - на Кураховском, где зафиксировано 48 боестолкновений. Враг активно атаковал также на Покровском направлении, совершив 33 штурмовые попытки.

С начала суток произошло 158 боевых столкновений. Интенсивно атаковал противник на Кураховском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении ВСУ отбили 10 атак противник возле Старицы, Тихого, Волчанска и в направлении Казачьей Лопани.

На Купянском направлении враг 10 раз атаковал в районах Лозовой, Кругляковки, Глушковки и Зеленой Рощи завершились.

На Луганском направлении агрессор 8 раз штурмовал в районах Дружелюбовки, Грековки, Григоровки, Тернов и Торского.

На Северском направлении авиация террористов нанесла удар тремя авиабомбами по Северску.

На Краматорском направлении захватчики безуспешно атаковали, пытаясь продвинуться вперед вблизи временного оврага.

На Торецком направлении оккупанты 7 раз штурмовали в районах Торецка и в направлении Щербиновки. Активно действовала вражеская бомбардировочная авиация в районах Константиновки и Петровки.

На Покровском направлении вражеские силы провели 33 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Луча, листовки, Даченского, желтого и Млечного. Противник применял авиационные средства поражения по районам населенных пунктов Пантелеймоновка, Гродовка, Даченское, Новопустинка.

На Кураховском направлении шло 48 боестолкновений. Атаки противника отражались нашими воинами вблизи Берестков, Солнцовки, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки и Ганновки, в настоящее время идет бой.  оккупанты сбрасывали кабы по районам населенных пунктов Улаклы и Елизаветовки.

На Времовском направлении противник 24 раза пытался прорваться вблизи Константинопольского, Трудового, Великой Новоселки, Новоселки, Нового Комара и Новодаровки.

На Приднепровском направлении агрессор реализовал 4 неудачных штурма.

Силы обороны отбили почти 50 вражеских штурмов на Покровском направлении - Генштаб о ситуации на фронте1 дек. 2024, 07:11 • 26522 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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