Генсек УАФ о жёстком решения УЕФА: мы будем использовать все шансы побороться за нашу национальную команду

КИЕВ. 4 декабря. УНН. УАФ получила полное решение Апелляционного комитета УЕФА, согласно которому сборной Украины было засчитано поражение 0:3 в матче Лиги наций Швейцария — Украина. Ему предшествовало решение доктора швейцарского кантона Люцерна про помещение команды Андрея Шевченко в карантин из-за случаев заражения Covid-19. При этом, в составе сборной Украины все ещё было достаточное количество игроков с отрицательными тестами. И согласно требованиям УЕФА, ребята могли выходить на поле. О том, что гласит полный текст решения Апелляционного комитета УЕФА и какие дальнейшие действия намерены предпринять в УАФ, УНН узнавал у генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцкого.

— На днях УАФ получила полный текст решения Апелляционного комитета УЕФА. Прояснилась ли мотивация решения УЕФА засчитать сборной Украины техническое поражение в матче со Швейцарией?

— Основные мотивы мы понимали еще в ходе заседания Апелляционного комитета, которое проходило в режиме он-лайн. Теперь есть более четкое понимание, ведь все прописано на бумаге.

— Украинской ассоциации футбола есть, что ответить на эти аргументы?

— Однозначно! Мы уже отвечали на часть из них в ходе заседания апелляционного комитета. Сейчас акцентируем внимание на дополнительных аргументах.

— Исходя из вашего удачного опыта разбирательств в КАС, как вы считаете, хватит ли УАФ аргументов в Лозанне, чтобы выиграть дело?

— В такой ситуации сложно что-то прогнозировать и утверждать наверняка. Действительно, у нас есть определенный опыт и, скажем так, тактический багаж знаний. Но фактаж в нынешнем деле совершенно иной. Будем готовиться, чтобы снова наши аргументы в Лозанне были услышаны. После изучения полного текста документа мы настроены довольно оптимистично.

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— Если вернуться на несколько недель назад — все ли правильно сделала УАФ в рамках подготовки к матчу со Швейцарией?

— Как и при подготовке к предыдущим матчам, проходившим этой осенью, так и во время международного окна в ноябре во время сбора национальной команды мы абсолютно четко придерживались медицинского протокола УЕФА. С точки зрения этих требований с нашей стороны не было абсолютно никаких нарушений.

— Ситуация с экстренной эвакуацией из расположения сборной Украины в Германии игроков киевского “Динамо” могла как-то повлиять на ситуацию, которая потом сложилась со сборной Украины в Швейцарии?

— С точки зрения восприятия ситуации со стороны, однозначно такая экстренная эвакуация не добавила нам позитива. Наверняка она оказала влияние и на восприятие футбольной общественности — как в Украине, так и в той же Швейцарии. Сложно дать оценку таким действиям...

— Вернемся к возможному рассмотрению дела в КАС...

— Давайте сразу расставим акценты — рассмотрение в Лозанне будет, это однозначно. И тут нет другой версии — мы будем использовать все шансы побороться за нашу национальную команду. К тому же мы уверены, что справедливость на нашей стороне. Сейчас мы готовим документы. По срокам заседания ситуация прояснится к концу декабря.

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— Хорошо. Уточните такой момент. Во время рассмотрения резонансного дела Мораеса там же, в Швейцарии, появилась информация, что наших оппонентов из Португалии и Люксембурга консультируют из Украины. Не надо, наверное, обладать выдающимися аналитическими способностями, чтобы предположить, что речь шла о киевском “Динамо”...

— Давайте по-порядку. Действительно, наши оппоненты в кулуарах судебного разбирательства по Мораесу давали нам понять, что их консультируют из Украины. К тому же сложно предположить, откуда иначе у юристов из Португалии и Люксембурга была информация, скажем, о датах пересечения Мораесом нашей государственной границы. Но были ли это

представители киевского “Динамо” или другого футбольного клуба или организации — утверждать не берусь. Хотя, конечно, свои соображения на этот счет у меня есть.

К сожалению, действительно, у “Динамо” с УАФ в силу разных причин сложились специфические отношения. И я даже не буду сейчас говорить об регулярных информационных атаках в сторону УАФ. Но мне, например, сложно понять логику клубного руководства, запрещающего работать клубному доктору в национальной команде или запрет на день-два раньше

отпустить игроков в молодежную сборную. Но это тема другого разговора...

— Не боитесь, что и в этот раз оппоненты УАФ могут в Лозанне рассчитывать на подобную помощь из Украины?

— В этот раз нашими оппонентами в Лозанне будут представители УЕФА и футбольной ассоциации Швейцарии. Надеюсь, им не понадобится подобная помощь консультантов со стороны.

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— Президент УАФ Андрей Павелко является членом Исполкома УЕФА. Сейчас УАФ собирается идти в Лозанну против УЕФА. Нет ли здесь противоречия?

— Давайте все же не обобщать. УАФ будет судиться не с УЕФА — у нас как раз очень конструктивные отношения. Мы лишь готовимся к тому, чтобы оспорить одно из решений дисциплинарного органа этой организации. Так как считаем, что мы выполнили все требования Протокола УЕФА возвращения к игре и у нас было достаточное, согласно требованиям этого документа, количество игроков с негативными тестами для того, чтобы матч состоялся.

Все это время мы были на связи с УЕФА, и были готовы к любым их решениям, вплоть до вызова новой команды. Но таких решений не последовало. Иными словами, мы были готовы к выполнению всех требований УЕФА как организации, проводящей этот турнир. Но от них лишь за день до новой даты игры нам поступило указание привезти другую команду. Если бы у нас для этого было хотя бы 48 часов — мы бы так и сделали. Но за 24 часа для выездного матча — это нереально! Несмотря на это, нам засчитали поражение.

К сожалению, коллеги из Апелляционного комитета УЕФА наши доводы посчитали не очень убедительными. Оспаривание подобного решения — это нормальная общеевропейская практика. Поэтому было принято решение в соответствии с регламентными и уставными документами УЕФА подать документы в следующую юридическую инстанцию — Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Как известно, решение именно этой судебной инстанции является окончательным.

— Спасибо за разговор.

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Напомним, матч 6-го тура Лиги наций Швейцария — Украина был запланирован на 17 ноября в городе Люцерн. Игра не состоялась по решению местных властей, поскольку “ковид”-тесты за день до поединка показали положительные результаты у трех украинских сборников. Провести повторный тест им и другим членам украинской команды санитарный врач швейцарского кантона Люцерн отказался. Напротив, поместил всю нашу сборную на карантин.

18 ноября в просьбе протестировать игроков сборной Украины швейцарцы снова отказали, как и не позволили выйти на поле здоровым футболистам. Таких в команде Шевченко было по меньшей мере 13 человек.

По возвращении в Киев сборники и представители делегации УАФ прошли тестирование на “ковид” в сертифицированной УЕФА лаборатории. И все без исключения получили отрицательные результаты.