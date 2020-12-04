Генсек УАФ про жорстке рішення УЄФА: ми будемо використовувати всі шанси поборотися за нашу національну команду

КИЇВ. 4 грудня. УНН. УАФ отримала повне рішення Апеляційного комітету УЄФА, згідно з яким збірній України було зараховано поразку 0:3 в матчі Ліги націй Швейцарія - Україна. Йому передувало рішення лікаря швейцарського кантону Люцерна про поміщення команди Андрія Шевченка в карантин через випадки зараження Covid-19. При цьому, в складі збірної України все ще була достатня кількість гравців з негативними тестами. І згідно з вимогами УЄФА, хлопці могли виходити на поле. Про те, що говорить повний текст рішення Апеляційного комітету УЄФА і які подальші дії мають намір вжити в УАФ, УНН дізнавався у генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцького.

- Днями УАФ отримала повний текст рішення Апеляційного комітету УЄФА. Чи прояснилася мотивація рішення УЄФА зарахувати збірної України технічну поразку в матчі зі Швейцарією?

- Основні мотиви ми розуміли ще під час засідання Апеляційного комітету, яке проходило в режимі онлайн. Тепер є більш чітке розуміння, адже все прописано на папері.

- Українській асоціації футболу є, що відповісти на ці аргументи?

- Однозначно! Ми вже відповідали на частину з них під час засідання апеляційного комітету. Зараз акцентуємо увагу на додаткові аргументи.

- Виходячи з вашого вдалого досвіду розглядів в КАС, як ви вважаєте, чи вистачить УАФ аргументів в Лозанні, щоб виграти справу?

- У такій ситуації складно щось прогнозувати і стверджувати напевно. Дійсно, у нас є певний досвід і, скажімо так, тактичний багаж знань. Але фактаж в нинішній справі зовсім інший. Будемо готуватися, щоб знову наші аргументи в Лозанні були почуті. Після вивчення повного тексту документа ми налаштовані досить оптимістично.

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- Якщо повернутися на кілька тижнів назад - чи все правильно зробила УАФ в рамках підготовки до матчу зі Швейцарією?

- Як і при підготовці до попередніх матчів, що проходили цієї осені, так і під час міжнародного вікна в листопаді, під час збору національної команди ми абсолютно чітко дотримувалися медичного протоколу УЄФА. З точки зору цих вимог з нашого боку не було абсолютно ніяких порушень.

- Ситуація з екстреною евакуацією з розташування збірної України в Німеччині гравців київського "Динамо" могла якось вплинути на ситуацію, яка потім склалася зі збірною України в Швейцарії?

- З точки зору сприйняття ситуації з боку, однозначно така екстрена евакуація не додала нам позитиву. Напевно вона вплинула і на сприйняття футбольної громадськості - як в Україні, так і в тій же Швейцарії. Складно дати оцінку таким діям ...

- Повернемося до можливого розгляду справи в КАС ...

- Давайте відразу розставимо акценти - розгляд в Лозанні буде, це однозначно. І тут немає іншої версії - ми будемо використовувати всі шанси поборотися за нашу національну команду. До того ж ми впевнені, що справедливість на нашому боці. Зараз ми готуємо документи. Щодо термінів засідання ситуація проясниться до кінця грудня.

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- Добре. Уточніть такий момент. Під час розгляду резонансної справи Мораеса там же, в Швейцарії, з'явилася інформація, що наших опонентів з Португалії та Люксембургу консультують з України. Не треба, напевно, мати видатні аналітичні здібності, щоб припустити, що мова йшла про київське "Динамо" ...

- Давайте по-порядку. Дійсно, наші опоненти в кулуарах судового розгляду щодо Мораеса давали нам зрозуміти, що їх консультують з України. До того ж, складно припустити, звідки ще у юристів з Португалії та Люксембургу була інформація, скажімо, про дати перетину Мораесом нашого державного кордону. Але чи були це представники київського "Динамо" або іншого футбольного клубу або організації - стверджувати не беруся. Хоча, звичайно, свої міркування з цього приводу у мене є.

На жаль, дійсно, у "Динамо" з УАФ, в силу різних причин, склалися специфічні стосунки. І я навіть не буду зараз говорити про регулярні інформаційні атаки в бік УАФ. Але мені, наприклад, складно зрозуміти логіку клубного керівництва, що забороняє працювати клубному лікарю в національній команді або заборона на день-два раніше відпустити гравців в молодіжну збірну. Але це тема іншої розмови ...

- Чи не боїтеся, що і цього разу опоненти УАФ можуть в Лозанні розраховувати на подібну допомогу з України?

- Цього разу нашими опонентами в Лозанні будуть представники УЄФА і футбольної асоціації Швейцарії. Сподіваюся, їм не знадобиться така допомога консультантів з боку.

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- Президент УАФ Андрій Павелко є членом Виконкому УЄФА. Зараз УАФ збирається йти до Лозанни проти УЄФА. Чи немає тут протиріччя?

- Давайте все-таки не узагальнювати. УАФ буде судитися не з УЄФА - у нас як раз дуже конструктивні відносини. Ми лише готуємося до того, щоб оскаржити одне з рішень дисциплінарного органу цієї організації. Так як вважаємо, що ми виконали всі вимоги Протоколу УЄФА повернення до гри і у нас була достатня, згідно з вимогами цього документа, кількість гравців з негативними тестами для того, щоб матч відбувся.

Весь цей час ми були на зв'язку з УЄФА, і були готові до будь-яких їхніх рішень, аж до виклику нової команди. Але таких рішень не було. Іншими словами, ми були готові до виконання всіх вимог УЄФА як організації, яка проводить цей турнір. Але від них лише за день до нової дати гри нам надійшла вказівка привезти іншу команду. Якби у нас для цього було хоча б 48 годин - ми б так і зробили. Але за 24 години для виїзного матчу - це нереально! Незважаючи на це, нам зарахували поразку.

На жаль, колеги з Апеляційного комітету УЄФА наші доводи вважають не дуже переконливими. Оскарження такого рішення - це нормальна загальноєвропейська практика. Тому було прийнято рішення, відповідно до регламентних і статутних документів УЄФА, подати документи в наступну юридичну інстанцію - Спортивний арбітражний суд в Лозанні. Як відомо, рішення саме цієї судової інстанції є остаточним.

- Дякую за розмову.

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Нагадаємо, матч 6-го туру Ліги націй Швейцарія - Україна був запланований на 17 листопада в місті Люцерн. Гра не відбулася за рішенням місцевої влади, оскільки "ковід"-тести за день до поєдинку показали позитивні результати у трьох українських збірників. Провести повторний тест їм та іншим членам української команди санітарний лікар швейцарського кантону Люцерн відмовився. Навпаки, помістив всю нашу збірну на карантин.

18 листопада в проханні протестувати гравців збірної України швейцарці знову відмовили, як і не дозволили вийти на поле здоровим футболістам. Таких в команді Шевченко було щонайменше 13 осіб.

Після повернення до Києва збірники та представники делегації УАФ пройшли тестування на "ковід" в сертифікованої УЄФА лабораторії. І всі без винятку отримали негативні результати.