Медпротокол УЕФА не должен быть "ниже", чем у местного врача: Павелко инициирует изменения в регламент
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. После дела про техническое поражение — Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко планирует поднять вопрос усовершенствования регламента УЕФА на заседании исполкома организации. Об этом он заявил в интервью tribuna.com, передает УНН.
“3 декабря будет проходить исполком УЕФА. Я буду выносить вопросы совершенствования регламента, чтобы не было таких временных рамок для выездных матчей. Также чтобы медицинский протокол УЕФА ни был ниже протокола местного врача.
Необходимо подчеркивать главенствующую роль руководства УЕФА, а не специалистов на местах. Но сейчас ситуация сложная с коронавирусом”, — сказал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Такая „победа“ над Украиной хуже любого поражения”, — швейцарские болельщики
Напомним, матч 6-го тура Лиги наций “Швейцария-Украина” был запланирован на 17 ноября в городе Люцерн. Игра не состоялась по решению местных властей, так как “ковид”-тесты за день до поединка показали положительные результаты у трех украинских игроков сборной. Провести повторный тест им и другим членам украинской команды санитарный врач швейцарского кантона Люцерн отказался. Напротив, поместил всю нашу сборную на карантин.
18 ноября в просьбе протестировать игроков сборной Украины швейцарцы снова отказали, как и не позволили выйти на поле здоровым футболистам. Таких в команде Шевченко было минимум 13 человек.
По возвращении в Киев, игроки сборной и представители делегации УАФ прошли тестирование на “ковид” в сертифицированной УЕФА лаборатории. И все без исключения получили отрицательные результаты.
25 ноября, Апелляционный комитет УЕФА решил признать, что матч Швейцария — Украина не состоялся по вине сборной Украины и присвоил ей техническое поражение со счетом 0:3.