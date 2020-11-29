Медпротокол УЄФА не повинен бути “нижче”, ніж у місцевого лікаря: Павелко ініціює зміни в регламент

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Після справи про технічну поразку — Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко планує підняти питання удосконалення регламенту УЄФА на засіданні виконкому організації. Про це він заявив в інтерв’ю tribuna.com, передає УНН.

“3 грудня проходитиме виконком УЄФА. Я буду виносити питання удосконалення регламенту, щоб не було таких тимчасових рамок для виїзних матчів. Також щоб медичний протокол УЄФА не був нижче протоколу місцевого лікаря.

Необхідно підкреслювати чільну роль керівництва УЄФА, а не фахівців на місцях. Але зараз ситуація складна з коронавірусом”, — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Така „перемога“ над Україною гірша за будь-яку поразку”, — швейцарські вболівальники

Нагадаємо, матч 6-го туру Ліги націй “Швейцарія-Україна” був запланований на 17 листопада в місті Люцерн. Гра не відбулася за рішенням місцевої влади, так як “ковід”-тести за день до поєдинку показали позитивні результати в трьох українських гравців збірної. Провести повторний тест їм та іншим членам української команди санітарний лікар швейцарського кантону Люцерн відмовився. Навпаки, помістив всю нашу збірну на карантин.

18 листопада в проханні протестувати гравців збірної України швейцарці знову відмовили, як і не дозволили вийти на поле здоровим футболістам. Таких в команді Шевченко було мінімум 13 осіб.

Після повернення до Києва, гравці збірної та представники делегації УАФ пройшли тестування на “ковід” в сертифікованій УЄФА лабораторії. І всі без винятку отримали негативні результати.

25 листопада, Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч Швейцарія — Україна не відбувся з вини збірної України, і зарахував їй технічну поразку з рахунком 0:3.

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