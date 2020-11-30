Техпоражение в матче со Швейцарией является дискриминацией сборной Украины - Денисов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Ведущий программы “Великий футбол” Александр Денисов прокомментировал решение УЕФА по делу отмененного матча “Украина-Швейцария”. Он указал, что решение УЕФА засчитать Украины техпоражение является дискриминацией отечественной сборной, передает УНН со ссылкой на телеканал “Футбол”.
“Несправедливое, жестокое решение, по сути, это дискриминация сборной Украины. Вместо того, чтобы всеми силами во время „ковида“ бороться за футбол, УЕФА убивает украинскую сборную, которая приехала и была готова сыграть теми игроками, которые есть и сыграть матч, условно говоря, при любой погоде”, — сказал он.
Денисов напомнил, что мотивационную часть решения УЕФА должна была прислать в УАФ еще в пятницу, но так и не прислала.
“... Дальше — Лозанна, что обещает президент Украинской ассоциации Андрей Павелко, и говорит, что УАФ точно идет в суд. Украина будет судиться с УЕФА.
Можно ссылаться на то, что там имела место какая-то административная халатность со стороны УАФ, но здесь к такому мнению склоняются больше те, кому выгодно создать скандал вокруг ассоциации. Я бы на первое место в этой истории ставил интересы Украины и национальной сборной. Не может в этом случае ассоциация принимать какие-то решения, не имея подобных кейсов. Никаких подобных историй не было. Была ситуация со „Слованом“ и сборной Норвегии, вообще не приехавшей на матч, потому что ее не выпустили. Здесь сборная была, оставалась и все решения приходилось принимать в кипятке, и, тем не менее, сборная была готова сыграть”, — говорит Денисов.
Он добавил, что украинцы должны объединиться на стороне защиты национальных интересов, на стороне защиты сборной Украины.
“Очень хочу пожелать УАФ, чтобы тот опыт, в том числе и побед в Лозаннском суде, как это было в том числе и с Мораесом, помог каким образом это дело выиграть. Матч должен состояться.
Я говорил и повторяю: никакая сборная Англии, например, не была бы таким образом унижена. Это дискриминация. И все девизы, которые звучат о Equal Game, Respect и Fair Play, Апелляционный комитет УЕФА все это перечеркнул на наших глазах. Позор за это УЕФА”, — подчеркнул Денисов.
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Напомним, матч 6-го тура Лиги наций Швейцария — Украина был запланирован на 17 ноября в городе Люцерн. Игра не состоялась по решению местных властей, поскольку “ковид”-тесты за день до поединка показали положительные результаты у трех украинских сборников. Провести повторный тест им и другим членам украинской команды санитарный врач швейцарского кантона Люцерн отказался. Напротив, поместил всю нашу сборную на карантин.
18 ноября в просьбе протестировать игроков сборной Украины швейцарцы снова отказали, как и не позволили выйти на поле здоровым футболистам. Таких в команде Шевченко было по меньшей мере 13 человек.
По возвращении в Киев сборники и представители делегации УАФ прошли тестирование на “ковид” в сертифицированной УЕФА лаборатории. И все без исключения получили отрицательные результаты.