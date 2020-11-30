Техпоражение в матче со Швейцарией является дискриминацией сборной Украины - Денисов

“Несправедливое, жестокое решение, по сути, это дискриминация сборной Украины. Вместо того, чтобы всеми силами во время „ковида“ бороться за футбол, УЕФА убивает украинскую сборную, которая приехала и была готова сыграть теми игроками, которые есть и сыграть матч, условно говоря, при любой погоде”, — сказал он.

Денисов напомнил, что мотивационную часть решения УЕФА должна была прислать в УАФ еще в пятницу, но так и не прислала.

“... Дальше — Лозанна, что обещает президент Украинской ассоциации Андрей Павелко, и говорит, что УАФ точно идет в суд. Украина будет судиться с УЕФА.

Можно ссылаться на то, что там имела место какая-то административная халатность со стороны УАФ, но здесь к такому мнению склоняются больше те, кому выгодно создать скандал вокруг ассоциации. Я бы на первое место в этой истории ставил интересы Украины и национальной сборной. Не может в этом случае ассоциация принимать какие-то решения, не имея подобных кейсов. Никаких подобных историй не было. Была ситуация со „Слованом“ и сборной Норвегии, вообще не приехавшей на матч, потому что ее не выпустили. Здесь сборная была, оставалась и все решения приходилось принимать в кипятке, и, тем не менее, сборная была готова сыграть”, — говорит Денисов.

Он добавил, что украинцы должны объединиться на стороне защиты национальных интересов, на стороне защиты сборной Украины.

“Очень хочу пожелать УАФ, чтобы тот опыт, в том числе и побед в Лозаннском суде, как это было в том числе и с Мораесом, помог каким образом это дело выиграть. Матч должен состояться.

Я говорил и повторяю: никакая сборная Англии, например, не была бы таким образом унижена. Это дискриминация. И все девизы, которые звучат о Equal Game, Respect и Fair Play, Апелляционный комитет УЕФА все это перечеркнул на наших глазах. Позор за это УЕФА”, — подчеркнул Денисов.

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Напомним, матч 6-го тура Лиги наций Швейцария — Украина был запланирован на 17 ноября в городе Люцерн. Игра не состоялась по решению местных властей, поскольку “ковид”-тесты за день до поединка показали положительные результаты у трех украинских сборников. Провести повторный тест им и другим членам украинской команды санитарный врач швейцарского кантона Люцерн отказался. Напротив, поместил всю нашу сборную на карантин.

18 ноября в просьбе протестировать игроков сборной Украины швейцарцы снова отказали, как и не позволили выйти на поле здоровым футболистам. Таких в команде Шевченко было по меньшей мере 13 человек.

По возвращении в Киев сборники и представители делегации УАФ прошли тестирование на “ковид” в сертифицированной УЕФА лаборатории. И все без исключения получили отрицательные результаты.