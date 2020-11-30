Техпоразка в матчі зі Швейцарією є дискримінацією збірної України - Денисов

“Несправедливе, жорстоке рішення, по суті, це дискримінація збірної України. Замість того, щоб усіма силами під час „ковіду“ боротися за футбол, УЄФА вбиває українську збірну, яка приїхала і була готова зіграти тими гравцями, які є і зіграти матч, умовно кажучи, за будь-якої погоди”, — сказав він.

Денисов нагадав, що мотиваційну частину рішення УЄФА мала прислати в УАФ ще в п’ятницю, але так і не надіслала.

“... Далі — Лозанна, що обіцяє президент української асоціації Андрій Павелко, і каже, що УАФ точно йде в суд. Україна буде судитися з УЄФА.

Можна посилатися на те, що там мала місце якась адміністративна халатність з боку УАФ, але тут до такої думки схиляються більше ті, кому вигідно створити скандал навколо асоціації. Я б на перше місце в цій історії ставив інтереси України та національної збірної. Не може в цьому випадку асоціація приймати якісь рішення, не маючи схожих кейсів. Ніяких подібних історій не було. Була ситуація зі „Слованом“ і збірною Норвегії, яка взагалі не приїхала на матч, бо її не випустили. Тут збірна була, залишалася і всі рішення доводилося приймати в окропі, і, тим не менш, збірна була готова зіграти”, — каже Денисов.

Він додав, що українці мають об’єднатися на стороні захисту національних інтересів, на стороні захисту збірної України.

“Дуже хочу побажати УАФ, щоб той досвід, в тому числі й перемог в лозаннському суді, як це було в тому числі і з Мораєсом, допоміг якимось чином цю справу виграти. Матч повинен відбутися.

Я говорив і повторюю: ніяка збірна Англії, наприклад, не була б таким чином принижена. Це дискримінація. І всі девізи, які звучать про Equal Game, Respect і Fair Play, Апеляційний комітет УЄФА все це перекреслив на наших очах. Ганьба за це УЄФА”, — підкреслив Денисов.

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Нагадаємо, матч 6-го туру Ліги націй Швейцарія — Україна був запланований на 17 листопада в місті Люцерн. Гра не відбулася за рішенням місцевої влади, оскільки “ковід”-тести за день до поєдинку показали позитивні результати у трьох українських збірників. Провести повторний тест їм і іншим членам української команди санітарний лікар швейцарського кантону Люцерн відмовився. Навпаки, помістив всю нашу збірну на карантин.

18 листопада в проханні протестувати гравців збірної України швейцарці знову відмовили, як і не дозволили вийти на поле здоровим футболістам. Таких в команді Шевченко було щонайменше 13 осіб.

Після повернення до Києва збірники та представники делегації УАФ пройшли тестування на “ковід” в сертифікованій УЄФА лабораторії. І все без винятку отримали негативні результати.