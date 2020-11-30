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Техпоразка в матчі зі Швейцарією є дискримінацією збірної України - Денисов

Техпоразка в матчі зі Швейцарією є дискримінацією збірної України - Денисов

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Ведучий програми “Великий футбол” Олександр Денисов прокоментував рішення УЄФА у справі скасованого матчу “Україна-Швейцарія”. Він вказав, що рішення УЄФА зарахувати Україні техпоразку є дискримінацією вітчизняної збірної, передає УНН із посиланням на телеканал “Футбол”.

“Несправедливе, жорстоке рішення, по суті, це дискримінація збірної України. Замість того, щоб усіма силами під час „ковіду“ боротися за футбол, УЄФА вбиває українську збірну, яка приїхала і була готова зіграти тими гравцями, які є і зіграти матч, умовно кажучи, за будь-якої погоди”, — сказав він.

Денисов нагадав, що мотиваційну частину рішення УЄФА мала прислати в УАФ ще в п’ятницю, але так і не надіслала.

“... Далі — Лозанна, що обіцяє президент української асоціації Андрій Павелко, і каже, що УАФ точно йде в суд. Україна буде судитися з УЄФА.

Можна посилатися на те, що там мала місце якась адміністративна халатність з боку УАФ, але тут до такої думки схиляються більше ті, кому вигідно створити скандал навколо асоціації. Я б на перше місце в цій історії ставив інтереси України та національної збірної. Не може в цьому випадку асоціація приймати якісь рішення, не маючи схожих кейсів. Ніяких подібних історій не було. Була ситуація зі „Слованом“ і збірною Норвегії, яка взагалі не приїхала на матч, бо її не випустили. Тут збірна була, залишалася і всі рішення доводилося приймати в окропі, і, тим не менш, збірна була готова зіграти”, — каже Денисов.

Він додав, що українці мають об’єднатися на стороні захисту національних інтересів, на стороні захисту збірної України.

“Дуже хочу побажати УАФ, щоб той досвід, в тому числі й перемог в лозаннському суді, як це було в тому числі і з Мораєсом, допоміг якимось чином цю справу виграти. Матч повинен відбутися.

Я говорив і повторюю: ніяка збірна Англії, наприклад, не була б таким чином принижена. Це дискримінація. І всі девізи, які звучать про Equal Game, Respect і Fair Play, Апеляційний комітет УЄФА все це перекреслив на наших очах. Ганьба за це УЄФА”, — підкреслив Денисов.

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Нагадаємо, матч 6-го туру Ліги націй Швейцарія — Україна був запланований на 17 листопада в місті Люцерн. Гра не відбулася за рішенням місцевої влади, оскільки “ковід”-тести за день до поєдинку показали позитивні результати у трьох українських збірників. Провести повторний тест їм і іншим членам української команди санітарний лікар швейцарського кантону Люцерн відмовився. Навпаки, помістив всю нашу збірну на карантин.

18 листопада в проханні протестувати гравців збірної України швейцарці знову відмовили, як і не дозволили вийти на поле здоровим футболістам. Таких в команді Шевченко було щонайменше 13 осіб.

Після повернення до Києва збірники та представники делегації УАФ пройшли тестування на “ковід” в сертифікованій УЄФА лабораторії. І все без винятку отримали негативні результати.

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