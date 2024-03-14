Генсек НАТО: никто не ожидает от российских выборов изменений в кремле, а их проведение на оккупированных территориях Украины - незаконно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что любые попытки организовать российские выборы на оккупированных территориях Украины будут абсолютно незаконными. Об этом он сказал во время пресс-конференции в четверг в Брюсселе, пишет УНН.

Детали

"Свободные и справедливые выборы являются основой любой демократии. И выборы в россии не будут свободными и справедливыми. Потому что мы уже знаем, что оппозиционные политики сидят в тюрьмах, некоторые убиты, многие в эмиграции. И, собственно, некоторые из тех, кто пытался зарегистрироваться кандидатами, были лишены этого права. Поэтому фактически перед выборами мы можем сказать, что они не будут свободными и справедливыми", - отметил Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что в россии нет свободной и независимой прессы, СМИ подавляются или изгоняются.

Президент путин десятилетиями удерживает власть в россии. Никто не ожидает, что выборы в россии на этой неделе принесут какие-то изменения в кремль. И конечно, попытки россии организовать какую-то часть выборов в оккупированных регионах Украины являются абсолютно незаконными и нарушают международное право - заявил Столтенберг.

Он отметил, что во время последних выборов в 2018 году ОБСЕ наблюдала за выборами и "четко заявила, что ограничения основных свобод и регистрации кандидатов привели к отсутствию настоящей конкуренции на российских выборах". "И нет никаких оснований считать, что ситуация улучшилась с 2018 года. Наоборот, теперь она даже менее открытая и свободная, чем в 2018 году", - указал Генсек.

"Итак, право участвовать в справедливых и свободных выборах является фундаментальной частью любого демократического общества. Но граждане россии не могут рассчитывать на свободу и справедливость, потому что оппозиционные политики мертвы, в тюрьмах или в ссылке, а пресса несвободна", - подытожил Столтенберг.

Напомним

МИД Украины заявил, что проведение "выборов" президента рф на временно оккупированных территориях Украины является незаконным и не будет иметь никаких правовых последствий, и призвал граждан не принимать в них участия, а международное сообщество - воздержаться от признания их результатов.