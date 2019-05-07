Генпрокурор прокомментировал вызов на допрос Порошенко

"Президент человек, который уважает закон, и поэтому готов в любой момент дать показания в качестве свидетеля. Очевидно, учитывая статус главы государства, следователь должен согласовать с ним график во время проведения такого допроса, но я точно знаю от Президента, что он готов предоставить все известные ему факты для того, чтобы Горбатюк хотя бы на 5-й год расследования предоставил обществу окончательный результат", - сказал генпрокурор.

На вопрос по поводу протокола, ради подписи которого, в частности, сегодня вызывался Президент, Луценко отметил, что два следователя находились на территории Администрации Президента около года назад и допрашивали президента.

"Почему они не взяли у него подпись - пусть Горбатюк спросит у своих подчиненных", - добавил он.

Как сообщал УНН, 8 мая начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк подтвердил информацию о том, что президента Украины Петра Порошенко вызывают завтра, 7 мая, в ГПУ на допрос по преступлений против евромайдановцев.



Сегодня же Президент не прибыл на допрос в ГПУ по делу о преступлениях против евромайдановцев.



