Генпрокурор прокоментував виклик на допит Порошенка

“Президент є людина, яка шанує закон, і тому готовий в будь-який момент надати свідчення в якості свідка. Очевидно, зважаючи на статус Глави держави, слідчий мав би узгодити з ним графік під час проведення такого допиту, але я точно знаю від Президента, що він готовий надати всі відомі йому факти для того, щоб Горбатюк бодай на 5-й рік розслідування надав суспільству остаточний результат”, — сказав Генпрокурор.

На питання щодо протоколу, заради підпису якого, зокрема, сьогодні викликався Президент, Луценко зазначив, що два слідчих знаходились на території Адміністрації Президента приблизно рік тому назад і допитували президента.

“Чому вони не взяли у нього підпис — нехай Горбатюк спитає у своїх підлеглих”, — додав він.

Як повідомляв УНН, 8 травня начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк підтвердив інформацію, про те, що президента України Петра Порошенка викликають завтра, 7 травня, до ГПУ на допит щодо злочинів проти євромайданівців.



Сьогодні ж Президент не прибув на допит в ГПУ у справі щодо злочинів проти євромайданівців.



