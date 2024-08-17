Гендиректора Охматдета отстранили от исполнения обязанностей - Минздрав

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Владимир Жовнир отстранен от обязанностей гендиректора "Охматдета" до завершения проверок.

Генерального директора детской больницы "Охматдет" Владимира Жовнира отстранили от исполнения обязанностей до завершения проверок. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в своем Facebook, пишет УНН.

"Генеральный директор НДСБ Охматдет Владимир Жовнир отстранен от исполнения обязанностей до завершения проверок Национальной полицией Украины, другими правоохранительными органами и комиссией Минздрава. О дальнейших решениях сообщим дополнительно, в том числе и кадровых. Моя позиция - исполняющим обязанности должен быть человек из числа заведующих отделений, который получит наибольшую поддержку коллег", - пишет Ляшко.

Он отметил, что факты, связанные с восстановлением зданий Охматдета и деятельностью Благотворительного фонда "Охматдет - здоровое детство", в частности те, которые были освещены в СМИ, сейчас изучаются Национальной полицией Украины по его обращению. Зарегистрировано соответствующее уголовное производство, и продолжается досудебное расследование. Также НАБУ проводит аналитическую работу по этому вопросу. Кроме того, по его инициативе в Минздраве проводится внутренняя проверка.

"Все обстоятельства должны быть установлены. Все виновные должны быть наказаны. Больница должна быть отстроена. Все должно происходить четко, прозрачно, быстро и в соответствии с законодательством", - пишет он.

Ляшко рассказал, что вчера он получил первые результаты проведения проверки комиссии Минздрава. Зафиксированы случаи искажения ключевой информации, которая подается официально в Минздрав, в средства массовой информации и содержится в документах, и со стороны руководства больницы, и со стороны Фонда.

К оценке предоставленных во время проведения тендера конкурсных предложений были привлечены два рабочих органа: рабочая группа Охматдета, утвержденная приказом генерального директора Охматдета № 142 от 18.07.2024, и общее собрание Фонда.

В состав Рабочей группы Охматдета вошли:

Сергей Чернышук, медицинский директор Охматдета

Владислав Бабак, начальник инженерно-технического отдела Охматдета

Татьяна Иванова, медицинский директор по медицинским вопросам Охматдета

Владимир Сова, медицинский директор по поликлинической работе Охматдета

Олег Полозенко, заместитель генерального директора по развитию Охматдета

Александр Малимон, начальник юридического отдела Охматдета

Олег Смиченко, инженер-строитель Центра инженерно-технического обеспечения Охматдета

Инна Гасий, руководитель проекта от Благотворительной организации "Благотворительный фонд „Охматдет" - здоровое детство".

Елена Шадура, экономист 1 категории Охматдета

25 июля на очередном заседании Рабочей группы Охматдета участники приняли решение о необходимости запросить дополнительную информацию у Фонда о компаниях-участниках.

Решения от имени Благотворительной организации "Благотворительный фонд „Охматдет" - здоровое детство", зафиксированные в протоколах, принимались на общем собрании участников в таком составе:

Юрий Горбунов

Соломия Витвицкая

Елена Примак

Евгений Вембер

Светлана Розборская

Ляшко указывает, что 31 июля решением общего собрания Фонда предоставлена рекомендация Охматдету о заключении договора на выполнение ремонтных работ поврежденного современного корпуса больницы с уже известной компанией, что зафиксировано в протоколе.

"Решение объявить компанию победителем тендера принял генеральный директор Охматдета Владимир Жовнир, о чем была проинформирована общественность на официальной странице больницы.

При этом, согласно информации, которая стала известна в ходе проведения проверки Минздрава, соответствующие рекомендации о финальном выборе победителя от Рабочей группы именно Охматдета получены не были. Почему? Этот вопрос остается открытым и будет исследован компетентными органами.

Отдельно замечу, что собирать средства именно на счет Фонда после атаки на Охматдет 8 июля предложил директор больницы, ссылаясь на успешный опыт сотрудничества", - добавляет он.

Министр здравоохранения отметил, что Минздрав придерживается ранее объявленного плана, согласно которому все дальнейшие процессы восстановления Охматдета будут проходить под наблюдением Совета по восстановлению. В его состав уже вошли представители международных организаций и компаний, которые осуществили наибольшие пожертвования.

Сегодня состоится заседание для отбора 7 участников из числа представителей общественности, после чего Совет, который будет состоять из 15 человек, будет окончательно сформирован.

"Прошу Совет по восстановлению собраться уже в этот понедельник, чтобы рассмотреть поэтапный план восстановления Охматдета и предоставить свои рекомендации относительно дальнейших действий. Напомню, что все решения Совета являются публичными и публикуются на ресурсах Минздрава.

Также приглашаю на встречу участников Общего собрания Фонда, чтобы согласовать механизмы соблюдения открытых и прозрачных процедур использования собранных средств под наблюдением Совета по восстановлению, в частности скорейшее выполнение их обещания о переводе средств со счета Фонда на казначейский счет больницы, чтобы распространить на них требования законодательства о публичных закупках", - подчеркнул он.

Напомним

Вчера гендиректор "Охматдета" Владимир Жовнир заявил, что Благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство", который собрал более 370 млн грн на восстановление больницы, не планирует переводить средства на счет НДСБ "Охматдет". В фонде отреагировали на обвинения и объяснили причину.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

политикаЗдоровье
okhmatditОхматдыт
viktor-liashkoВиктор Ляшко
polshaПольша
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