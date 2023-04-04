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Гендиректор ЮНЕСКО открыла табличку о включении Одессы в список мирового наследия

Гендиректор ЮНЕСКО открыла табличку о включении Одессы в список мирового наследия

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай в Одессе открыла памятную доску и передала Свидетельство о включении Исторического центра города в список мирового наследие ЮНЕСКО. Об этом в Twitter сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джеппарова, передает УНН.

Цитата

“Вместе с генеральным директором ЮНЕСКО имела честь принять участие в торжественном открытии памятной доски и передаче Свидетельства о внесении Исторического центра города Одесса в мировое наследие ЮНЕСКО. Поздравляю Одессу с получением этого почетного статуса!” – говорится в сообщении.

Дополнение

25 января 2023 года исторический центр Одессы включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Исторический центр Чернигова может попасть в список культурного наследия ЮНЕСКО. Украина уже готовит представление.

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