Гендиректор ЮНЕСКО открыла табличку о включении Одессы в список мирового наследия

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“Вместе с генеральным директором ЮНЕСКО имела честь принять участие в торжественном открытии памятной доски и передаче Свидетельства о внесении Исторического центра города Одесса в мировое наследие ЮНЕСКО. Поздравляю Одессу с получением этого почетного статуса!” – говорится в сообщении.

Дополнение

25 января 2023 года исторический центр Одессы включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Исторический центр Чернигова может попасть в список культурного наследия ЮНЕСКО. Украина уже готовит представление.