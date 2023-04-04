Гендиректор ЮНЕСКО відкрила табличку про включення Одеси до списку світової спадщини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азулай в Одесі відкрила пам'ятну дошку та передала Свідоцтво про включення Історичного центру міста до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Про це у Twitter повідомила перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джеппарова, передає УНН.
Цитата
“Разом з генеральним директором ЮНЕСКО мала честь взяти участь в урочистому відкритті пам'ятної дошки та передачі Свідоцтва про внесення Історичного центру міста Одеса до світової спадщини ЮНЕСКО. Вітаю Одесу з отриманням цього почесного статусу!”, – йдеться в повідомленні.
Доповнення
25 січня 2023 року історичний центр Одеси включили до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Історичний центр Чернігова може потрапити у список культурної спадщини ЮНЕСКО. Україна вже готує подання.