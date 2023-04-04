Гендиректор ЮНЕСКО відкрила табличку про включення Одеси до списку світової спадщини

Цитата

“Разом з генеральним директором ЮНЕСКО мала честь взяти участь в урочистому відкритті пам'ятної дошки та передачі Свідоцтва про внесення Історичного центру міста Одеса до світової спадщини ЮНЕСКО. Вітаю Одесу з отриманням цього почесного статусу!”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

25 січня 2023 року історичний центр Одеси включили до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Історичний центр Чернігова може потрапити у список культурної спадщини ЮНЕСКО. Україна вже готує подання.