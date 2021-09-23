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Актуальное
Гендиректор Moderna считает, что COVID-пандемия завершится через год

Гендиректор Moderna считает, что COVID-пандемия завершится через год

Киев  •  УНН

 • 21496 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Генеральный директор американской компании Moderna, которая производит вакцину от COVID-19, Стефан Бансел считает, что пандемия коронавируса может закончиться через год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Если посмотреть на расширение производственных мощностей в течение последних шести месяцев, то к середине следующего года должно хватить доз, чтобы все люди на Земле провели вакцинацию", — сообщил Бансел.

В то же время он отметил, что те люди, которые не вакцинировались, обязательно переболеют COVID-19, и у них будет естественный иммунитет.

"Вы можете вакцинироваться и хорошо провести зиму. Если вы этого не делаете, рискуете заболеть и, вероятно, даже оказаться в больнице", — добавил Бансел.

Бансел считает, что через год мир вернется к привычной жизни. Также, по его словам, вскоре вакцинация будет доступна даже для младенцев.

Напомним

Компания Moderna заявила, что разрабатывает единую вакцину от COVID-19 и гриппа.

Также Moderna обнародовала новые данные испытания своей вакцины от коронавируса. Согласно им, защита, которую предоставляет препарат, со временем ослабевает, что подтверждает необходимость введения бустерных доз.

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