Гендиректор Moderna считает, что COVID-пандемия завершится через год
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Генеральный директор американской компании Moderna, которая производит вакцину от COVID-19, Стефан Бансел считает, что пандемия коронавируса может закончиться через год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
"Если посмотреть на расширение производственных мощностей в течение последних шести месяцев, то к середине следующего года должно хватить доз, чтобы все люди на Земле провели вакцинацию", — сообщил Бансел.
В то же время он отметил, что те люди, которые не вакцинировались, обязательно переболеют COVID-19, и у них будет естественный иммунитет.
"Вы можете вакцинироваться и хорошо провести зиму. Если вы этого не делаете, рискуете заболеть и, вероятно, даже оказаться в больнице", — добавил Бансел.
Бансел считает, что через год мир вернется к привычной жизни. Также, по его словам, вскоре вакцинация будет доступна даже для младенцев.
Напомним
Компания Moderna заявила, что разрабатывает единую вакцину от COVID-19 и гриппа.
Также Moderna обнародовала новые данные испытания своей вакцины от коронавируса. Согласно им, защита, которую предоставляет препарат, со временем ослабевает, что подтверждает необходимость введения бустерных доз.