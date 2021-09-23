Гендиректор Moderna вважає, що COVID-пандемія завершиться за рік

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"Якщо подивитися на розширення виробничих потужностей протягом останніх шести місяців, то до середини наступного року має вистачити доз, щоб усі люди на Землі провели вакцинацію", — повідомив Бансел.

Водночас він зазначив, що ті люди, які не вакцинувалися, обов'язково перехворіють на COVID-19, і в них буде природний імунітет.

"Ви можете вакцинуватися й гарно провести зиму. Якщо ви цього не робите, ризикуєте захворіти і, ймовірно, навіть опинитися в лікарні", — додав Бансел.

Бансел вважає, що за рік світ повернеться до звичного життя. Також, за його словами, невдовзі вакцинація буде доступною навіть для немовлят.

Нагадаємо

Компанія Moderna заявила, що розробляє єдину вакцину проти COVID-19 і грипу.

Також Moderna оприлюднила нові дані випробування своєї вакцини проти коронавірусу. Згідно з ними, захист, який надає препарат, із часом слабшає, що підтверджує необхідність введення бустерних доз.