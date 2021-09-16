Moderna: з часом захист від вакцини слабшає

Деталі

Зазначається, що Moderna порівняла ефективність вакцини у більш ніж 14 тисяч добровольців, вакцинованих в період з липня по жовтень 2020 року.

Аналіз показав більш високий рівень захворювань серед людей, прищеплених близько 13 місяців тому, в порівнянні з тими, хто був вакцинований близько 8 місяців тому. Період дослідження проходив з липня по серпень, коли переважаючим штамом була “Дельта”.

Так, з липня по серпень дослідники виявили 88 випадків захворювання коронавірусом у тих, хто отримав дві дози пізніше, в порівнянні з 162 випадками серед тих, хто прищепився у минулому році. Тільки 19 випадків були визнані серйозними, що є ключовим критерієм при оцінці ослаблення захисту. У компанії заявили, що є тенденція до зменшення кількості тяжких випадків серед недавно вакцинованих, хоча результати не були статистично значущими.

Як зазначається, бустерна вакцина може збільшувати нейтралізуючі антитіла до рівнів, навіть більш високих, ніж після другого щеплення.

Видання пише, що ці дані контрастують з даними декількох недавніх досліджень, які показали, що захист вакцини Moderna триває довше, ніж у вакцини Pfizer.

Різниця, ймовірно, пов’язана з більш високою дозою інформаційної РНК (мРНК) Moderna і трохи більш тривалим інтервалом між першим та другим щепленнями.

У дослідженні наголошується, це лише одна оцінка, але дивлячись на осінньо-зимовий період, очікуваний вплив ослаблення імунітету складе 600 тисяч додаткових випадків COVID-19.

Додамо

Вчені порівняли ефективність вакцин Pfizer і Moderna проти COVID-19. Останні дані показують, що Moderna може зберігати більш високу ефективність з плином часу, ніж вакцина Pfizer.



Раніше компанія Moderna заявила, що її вакцина ефективна на 93% навіть через шість місяців після другої дози. Для порівняння, Pfizer і BioNTech заявили, що ефективність їх вакцини знижується приблизно до 84% через шість місяців.