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Moderna: со временем защита от вакцины слабеет

Moderna: со временем защита от вакцины слабеет

Киев  •  УНН

 • 26776 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Американская компания Moderna обнародовала новые данные испытания своей вакцины против COVID-19. Согласно им защита, которую предоставляет вакцина, со временем ослабевает, подтверждая необходимость бустерных доз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отмечается, что Moderna сравнила эффективность вакцины у более чем 14 тысяч добровольцев, вакцинированных в период с июля по октябрь 2020 года.

Анализ показал более высокий уровень заболеваний среди людей, привитых около 13 месяцев назад, по сравнению с теми, кто был вакцинирован около 8 месяцев назад. Период исследования проходил с июля по август, когда преобладающим штаммом была “Дельта”.

Так, с июля по август исследователи обнаружили 88 случаев заболевания коронавирусом у тех, кто получил две дозы позже, по сравнению с 162 случаями среди тех, кто привился в прошлом году. Только 19 случаев были признаны серьезными, что является ключевым критерием при оценке ослабления защиты. В компании заявили, что есть тенденция к уменьшению количества тяжелых случаев среди недавно вакцинированных, хотя результаты не были статистически значимыми.

Как отмечается, бустерная вакцина может увеличивать нейтрализующие антитела к уровням, даже более высоким, чем после второй прививки.

Издание пишет, что эти данные контрастируют с данными нескольких недавних исследований, которые показали, что защита вакцины Moderna длится дольше, чем у вакцины Pfizer.

Разница, вероятно, связана с более высокой дозой информационной РНК (мРНК) Moderna и немного более длительным интервалом между первой и второй прививками.

В исследовании отмечается, это лишь одна оценка, но глядя на осенне-зимний период, ожидаемое влияние ослабления иммунитета составит 600 тысяч дополнительных случаев COVID-19.

Добавим

Ученые сравнили эффективность вакцин Pfizer и Moderna против COVID-19. Последние данные показывают, что Moderna может хранить более высокую эффективность с течением времени, чем вакцина Pfizer.

Ранее компания Moderna заявила, что ее вакцина эффективна на 93% даже через шесть месяцев после второй дозы. Для сравнения, Pfizer и BioNTech заявили, что эффективность их вакцины снижается примерно до 84% через шесть месяцев.

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