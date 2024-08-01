ГБР расследует уголовное производство по факту служебной халатности руководства АРМА

Ситуация с яхтой экс-нардепа-предателя Виктора Медведчука в очередной раз доказала обоснованность уголовного производства, которое расследует ГБР. Речь идет о деле по факту возможной служебной халатности руководства Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), повлекшей тяжкие последствия. Об этом УНН сообщил адвокат, экс-советник директора Государственного бюро расследований Олег Шрам.

То, что со стороны АРМА есть промедление, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, в частности по управлению арестованным имуществом - это очевидно. В связи с этим я еще в феврале и марте обращался с жалобами в КМУ, ОП, с вопросом привлечения руководителя АРМА к дисциплинарной ответственности по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. Так же в феврале я обращался с заявлениями о преступлении, - сообщил Шрам.

По его словам, Печерский районный суд Киева обязал ГБР начать соответствующее уголовное производство в отношении руководства АРМА по признакам уголовного преступления предусмотренного ч.2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины.

Шрам сообщил, что ГБР открыло соответствующее уголовное производство.

По его словам, пока нет никакой информации о ходе и результатах расследования. "Согласно закону, мне должны сообщить об окончательном решении по этому уголовному производству. По состоянию на этот день я никакой информации о принятом в нем каком-то окончательном процессуальном решении или же закрытии производства, или еще что-то - я не получал. Из публичной информации никому о подозрении не сообщено, и как идет следствие пока мне не известно", - добавил Шрам.

УНН обратился с запросом в ГБР о ходе расследования указанного уголовного производства.

Добавим

Недавно стало известно, что АРМА не сможет продать яхту медведчука. Такая ситуация сложилась, в частности, из-за того, что новая Дума допустила промедление в этом процессе и АРМА начало реализацию яхты Royal Romance только 20 марта 2024 года, почти через 2 года после ареста. Учитывая такие действия Агентства, стоит ли исключать, что Дума может быть заинтересована в помощи пророссийским силам?

По словам Шрама, ситуация с яхтой медведчука в очередной раз подтвердила, что со стороны руководства АРМА есть факты ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. "А какие причины такого ненадлежащего отношения к своим обязанностям. Возможно там даже есть какие-то умышленные противоправные действия, это могло бы стать предметом соответствующего расследования", - отметил Шрам.

Адвокат убежден, что Кабинет министров, как орган, назначающий руководство АРМА должен открыть дисциплинарное производство и провести соответствующее расследование действий главы Агентства Елены Думы. В рамках этого производства, по его словам, должен быть решен вопрос об отстранении Думы от исполнения служебных обязанностей на время служебного расследования.

"Я думаю, что правительство должно было бы отреагировать (на затягивание АРМА продажи яхты медведчука - ред.) и провести служебное расследование и дать оценку, почему так произошло. Потому что из сообщения Генпрокурора следует, что именно АРМА медлила и дотянула столько времени, и не делала то, что должна была делать", - резюмировал Шрам.

Напомним

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта в комментарии УНН отметил, что Дума после прихода в АРМА ничего не изменила в работе агентства. Более того, он убежден, что АРМА - это преступная структура созданная под коррумпированное государство.

Не исключено, что такой профессиональный подход к реализации грандиозных активов пророссийских олигархов Дума получила на предыдущей работе. Ведь до того как прийти в АРМА, она, по данным СМИ, довольно успешно продавала акриловые ванны, а потому точно знает как управлять имуществом и его продавать.