Второй следственный отдел (с дислокацией в городе Одесса) территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, расследует уголовное производство по факту недопуска к проведению ревизии аудиторов Южного офиса Госаудитслужбы. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в ГУ НП в Одесской области.

Детали

Уточняется, что досудебное расследование по делу осуществляло отделение полиции №2 Белгород-Днестровского РВП ГУНП в Одесской области, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 351-1 УК Украины.

10 мая Белгород-Днестровская окружная прокуратура определила подследственность уголовного производства за вторым следственным отделом территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве.

Напомним, упоминавшееся уголовное производство было открыто на основании того, что в марте руководство нацпарка не пустило на территорию государственных аудиторов, которые должны были проверить их деятельность, в частности незаконное использование средств бюджета. Поэтому аудиторы инициировали уголовное производство.

Несмотря на это, Госаудитслужба инициировала и проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности нацпарка.

Также напомним, в нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство.

Ранее УНН сообщал, что национальный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области имеет годовой бюджет в размере 5 565 380 гривен, из которых 97% расходуется на заработную плату 45 работникам. И это очень значительная численность штата нацпарка во время войны. Однако и они не могут, судя по информации правоохранителей, навести там порядок.

Добавим, что местные органы власти направили обращение в Минприроды об увольнении руководства нацпарка.