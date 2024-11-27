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ГБР хочет передать Польше дело экс-руководителя "Укравтодора" Новака

ГБР хочет передать Польше дело экс-руководителя "Укравтодора" Новака

Киев  •  УНН

 • 6183 просмотра

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ГБР направило в Польшу ходатайство о принятии уголовного преследования экс-руководителя "Укравтодора" Славомира Новака. Его подозревают в невыполнении решений судов о восстановлении в должности начальника САД в одной из областей.

Государственное бюро расследований направили в Польшу ходатайство о принятии уголовного преследования в отношении экс-руководителя "Укравтодора" Славомира Новака.

Об этом сообщает ГБР, передает УНН.

детали

Работники ГБР при процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора направили в Республику Польша уголовное производство в отношении бывшего исполняющего обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины

- говорится в сообщении. 

По данным источников УНН, речь идет Славомира Новака, который возглавлял" Укравтодор " в статусе и. о. с октября 2016 по октябрь 2019 года. Отмечается, что правоохранители в своем ходатайстве просят польских коллег перенять уголовное преследование в отношении гражданина их страны, который не выполнил решения украинских судов и уехал из Украины.

В течение 2017-2019 годов чиновник умышленно не выполнял решения местного и Верховного судов Украины О восстановлении в должности начальника Службы автомобильных дорог в одной из областей и активно препятствовал правосудию. Из-за этого, на Государственное агентство автомобильных дорог были наложены штрафы, а экс-руководитель "Укравтодора" был предупрежден об уголовной ответственности за игнорирование судебных решений

- сообщили в ГБР.

Дополнение

В начале сентября 2019 года исполнительное производство было завершено и направлено уведомление о совершении уголовного преступления в правоохранительные органы. Уже 30 сентября 2019 года чиновник прекратил полномочия по собственному желанию, покинул пределы Украины и вернулся в Польшу, на территории которой был задержан за совершение ряда тяжких коррупционных уголовных правонарушений.

Новак подозревается в умышленном невыполнении должностным лицом, которое занимает особо ответственное положение, решения и постановления суда, вступившие в законную силу, и препятствовании их выполнению (ч. 3 ст. 382 УК Украины).

Напомним

В сентябре 2021 года было завершено досудебное расследование дела по подозрению владельца украинской финансово-промышленной группы Альтком Александра Тисленко в даче взятки экс-исполнителю обязанностей председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомиру Новаку.

Павел Башинский

Павел Башинский

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