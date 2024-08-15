Гауляйтер Херсонщины получил новое подозрение - в хищении украинского зерна

Так называемому "губернатору" Херсонской области предъявлено еще одно подозрение - в хищении почти 3 тысяч тонн украинского зерна, сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.

Бывшему депутату Херсонского городского совета заочно сообщено о подозрении в отдаче приказа о совершении нарушений законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) - сообщили в прокуратуре.

У гауляйтера Херсонщины Владимира Сальдо уже есть заочный приговор к 15 годам тюрьмы по другому делу.

В новом же деле, по данным следствия, после того, как в 2022 году он стал так называемым "губернатором" Херсонщины, как руководитель высшего ранга на оккупированной территории он оказывал давление на представителей местного бизнеса и способствовал захвату и ограблению предприятий.

"Осенью 2022 года он распорядился создать временную администрацию на захваченном ЧАО "Херсонский комбинат хлебопродуктов", - указали в прокуратуре.

В его хранилищах, как сообщается, хранилось более 30 тысяч тонн зерновых и технических культур, принадлежавших различным субъектам хозяйствования.

"Губернатор" отдал приказ вывезти зерно из Херсона. В результате, враг успел вывезти тремя баржами с оккупированного областного центра на подконтрольные рф территории урожай ячменя 2021 года, весом более 2,8 тысяч тонн и стоимостью почти 15 млн грн", - сообщили в прокуратуре.

Благодаря Сальдо оккупанты вывезли с оккупированной Херсонской области 34 тысячи тонн украинского зерна - "Схемы"