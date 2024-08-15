Гауляйтер Херсонщины получил новое подозрение - в хищении украинского зерна
Киев • УНН
После приговора на 15 лет для Сальдо есть новое подозрение - в хищении почти 3 тысяч тонн украинского зерна. По данным следствия, он приказал вывезти зерно из оккупированного Херсона на подконтрольные рф территории.
Так называемому "губернатору" Херсонской области предъявлено еще одно подозрение - в хищении почти 3 тысяч тонн украинского зерна, сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.
Бывшему депутату Херсонского городского совета заочно сообщено о подозрении в отдаче приказа о совершении нарушений законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)
У гауляйтера Херсонщины Владимира Сальдо уже есть заочный приговор к 15 годам тюрьмы по другому делу.
В новом же деле, по данным следствия, после того, как в 2022 году он стал так называемым "губернатором" Херсонщины, как руководитель высшего ранга на оккупированной территории он оказывал давление на представителей местного бизнеса и способствовал захвату и ограблению предприятий.
"Осенью 2022 года он распорядился создать временную администрацию на захваченном ЧАО "Херсонский комбинат хлебопродуктов", - указали в прокуратуре.
В его хранилищах, как сообщается, хранилось более 30 тысяч тонн зерновых и технических культур, принадлежавших различным субъектам хозяйствования.
"Губернатор" отдал приказ вывезти зерно из Херсона. В результате, враг успел вывезти тремя баржами с оккупированного областного центра на подконтрольные рф территории урожай ячменя 2021 года, весом более 2,8 тысяч тонн и стоимостью почти 15 млн грн", - сообщили в прокуратуре.
Благодаря Сальдо оккупанты вывезли с оккупированной Херсонской области 34 тысячи тонн украинского зерна - "Схемы"6 июня 2024, 16:50 • 28144 просмотра