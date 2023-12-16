G7 приближается к решению о конфискации замороженных активов рф для Украины - FT

Западные страны активно изучают способы конфискации активов российского центрального банка для финансирования Украины, поскольку политические споры в США и Европе угрожают потоку финансовой поддержки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Financial Times.

Детали

В последние недели чиновники G7 активизировали переговоры о расходовании части из примерно 300 миллиардов долларов в обездвиженных российских суверенных активах. Это радикальный шаг, который откроет новую главу в финансовой войне Запада против москвы говорится в сообщении.

Сообщается, что этот толчок вызван тем, что два важнейшие пакеты финансовой помощи для Украины на сумму более 100 миллиардов долларов провалились на этой неделе, поскольку республиканцы в Конгрессе США и Виктор Орбан из Венгрии выступили против финансирования Киева.

Конфискация российских активов может стать альтернативным источником финансирования для Киева, особенно учитывая ожидаемые огромные расходы на послевоенное восстановление.

Отмечается, что до сих пор правительства стран G7 в основном возражали против такого шага, опасаясь потерять доверие некоторых иностранных инвесторов в активы в долларах и евро.

Советник Президента рассказал, какие из замороженных российских активов Украина может получить быстрее всего21.11.23, 13:49 - [views_0]

Как отмечает Financial Times, хотя Вашингтон никогда публично не поддерживал конфискацию, в последние недели США заняли более настойчивую позицию, утверждая в комитетах G7, что существует путь к конфискации активов, что "соответствует международному праву".