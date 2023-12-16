G7 приближается к решению о конфискации замороженных активов рф для Украины - FT
Киев • УНН
G7 обсуждает использование замороженных российских активов для поддержки Украины, поскольку традиционные каналы помощи сталкиваются с проблемами в США и Европе.
Западные страны активно изучают способы конфискации активов российского центрального банка для финансирования Украины, поскольку политические споры в США и Европе угрожают потоку финансовой поддержки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Financial Times.
Детали
В последние недели чиновники G7 активизировали переговоры о расходовании части из примерно 300 миллиардов долларов в обездвиженных российских суверенных активах. Это радикальный шаг, который откроет новую главу в финансовой войне Запада против москвы
Сообщается, что этот толчок вызван тем, что два важнейшие пакеты финансовой помощи для Украины на сумму более 100 миллиардов долларов провалились на этой неделе, поскольку республиканцы в Конгрессе США и Виктор Орбан из Венгрии выступили против финансирования Киева.
Конфискация российских активов может стать альтернативным источником финансирования для Киева, особенно учитывая ожидаемые огромные расходы на послевоенное восстановление.
Отмечается, что до сих пор правительства стран G7 в основном возражали против такого шага, опасаясь потерять доверие некоторых иностранных инвесторов в активы в долларах и евро.
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Как отмечает Financial Times, хотя Вашингтон никогда публично не поддерживал конфискацию, в последние недели США заняли более настойчивую позицию, утверждая в комитетах G7, что существует путь к конфискации активов, что "соответствует международному праву".
G7 приближается к решению о конфискации замороженных активов рф для Украины - FT
G7 обсуждает использование замороженных российских активов для поддержки Украины, поскольку традиционные каналы помощи сталкиваются с проблемами в США и Европе.
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