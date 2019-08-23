Французского хирурга подозревают в сексуальном насилии над 250 детьми

66-летний Жоэль Ле Скаурнек, специалист по хирургии органов брюшной полости, нападал на девушек и парней в течение трех десятилетий, а иногда даже тогда, когда они находились под наркозом.

Его осудили за то, что он имел фото сексуального насилия над детьми 14 лет, но позволили заниматься своим делом до ареста в 2017 году. Последние обвинения появились в ходе расследования насилия над двумя девочками в возрасте четырех и шести лет в западной Франции.

За сексуальное насилие над детьми насильник проведет 14 лет за решеткой.

Напомним, в США украинку приговорили к 20 годам тюрьмы за сексуальную эксплуатацию ребенка.