Французского хирурга подозревают в сексуальном насилии над 250 детьми

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 43778 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119267 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129950 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121122 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125297 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128154 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152877 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150960 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140822 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Французского хирурга подозревают в сексуальном насилии над 250 детьми

Французского хирурга подозревают в сексуальном насилии над 250 детьми

Киев  •  УНН

 • 13813 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Французского хирурга подозревают в сексуальном нападении на 250 детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.

66-летний Жоэль Ле Скаурнек, специалист по хирургии органов брюшной полости, нападал на девушек и парней в течение трех десятилетий, а иногда даже тогда, когда они находились под наркозом.

Его осудили за то, что он имел фото сексуального насилия над детьми 14 лет, но позволили заниматься своим делом до ареста в 2017 году. Последние обвинения появились в ходе расследования насилия над двумя девочками в возрасте четырех и шести лет в западной Франции.

За сексуальное насилие над детьми насильник проведет 14 лет за решеткой.

Напомним, в США украинку приговорили к 20 годам тюрьмы за сексуальную эксплуатацию ребенка.

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