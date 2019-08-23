Французького хірурга підозрюють в сексуальному насильстві над 250 дітьми
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Французького хірурга підозрюють в сексуальному нападі на 250 дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Times.
66-річний Жоель Ле Скаурнек, фахівець з хірургії органів черевної порожнини, нападав на дівчат і хлопців протягом трьох десятиліть, а іноді навіть тоді, коли вони знаходились під наркозом.
Його засудили за те, що він мав фото сексуального насильства над дітьми 14 років, але дозволили займатись своєю справою до арешту в 2017 році. Останні звинувачення з'явилися під час розслідування насильства над двома дівчатами віком чотирьох і шести років у західній Франції.
За сексуальне насильство над дітьми ґвалтівник проведе 14 років за гратами.
Нагадаємо, у США українку засудили до 20 років в'язниці за сексуальну експлуатацію дитини.