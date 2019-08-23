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Французького хірурга підозрюють в сексуальному насильстві над 250 дітьми

Французького хірурга підозрюють в сексуальному насильстві над 250 дітьми

Київ • УНН

 • 13813 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Французького хірурга підозрюють в сексуальному нападі на 250 дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Times.

66-річний Жоель Ле Скаурнек, фахівець з хірургії органів черевної порожнини, нападав на дівчат і хлопців протягом трьох десятиліть, а іноді навіть тоді, коли вони знаходились під наркозом.

Його засудили за те, що він мав фото сексуального насильства над дітьми 14 років, але дозволили займатись своєю справою до арешту в 2017 році. Останні звинувачення з'явилися під час розслідування насильства над двома дівчатами віком чотирьох і шести років у західній Франції.

За сексуальне насильство над дітьми ґвалтівник проведе 14 років за гратами.

Нагадаємо, у США українку засудили до 20 років в'язниці за сексуальну експлуатацію дитини.

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